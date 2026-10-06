Vinicius Junior, saha dışında yeni bir darbe aldı. "Transfermarkt" sitesinin oyuncu değerlendirmelerindeki son güncellemeye göre piyasa değeri 130 milyon euroya geriledi ve dünyanın en değerli oyuncuları arasında onuncu sıraya yerleşti. Bu sırada yeni takım arkadaşı Diomande ise dikkat çeken yükselişini sürdürerek Brezilyalı yıldızın değerini geçmeye yaklaştı.

"Transfermarkt"ın en son sıralamasına göre Vinicius'un değeri 140 milyon eurodan 130 milyon euroya düştü. Bu değer, 2024 ve 2025 yılları arasında 200 milyon euro ile zirveye ulaşmış, ardından son dönemde düşüş eğilimine girmişti.

Bu gerileme, Vinicius'un bu sezon mütevazı bir başlangıç yapmasıyla aynı döneme denk geliyor ve onu, her biri 220 milyon euroluk piyasa değeriyle sıralamanın zirvesinde yer alan Lamine Yamal ile Erling Haaland'dan daha da uzaklaştırıyor. Kylian Mbappe ise 200 milyon euro ile üçüncü sırada geliyor.

Michael Olise 180 milyon euro ile dördüncü sırada yer alıyor, onu 160 milyon euro ile Jude Bellingham ve ardından 150 milyon euro ile Pedri izliyor. Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia ve Vitinha'nın her birinin değeri 140 milyon euro, Vinicius ise onuncu sırada geliyor.

Gerileme, Vinicius'un zirveden uzaklaşmasıyla sınırlı değil; zira bu yaz Real Madrid'e katılan Fildişi Sahilli Diomande'nin piyasa değeri son güncellemede 90 milyon eurodan 120 milyon euroya sıçrayınca, Vinicius ilk on içindeki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Yalnızca 10 milyon euroluk farkla, Diomande Brezilyalı takım arkadaşına yetişmeye bir adım kaldı; son güncellemede değerinde görülen büyük artış ise mevcut eğilim sürerse Vinicius'u geçebileceğine işaret ediyor.