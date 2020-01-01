Vinicius Junior, Lionel Messi'nin rekorunu kırdı

El Clasico'da zafer Real Madrid'in olurken ev sahibi ekibin genç yıldızı tarihe geçti.

'in genç yıldızı Vinicius Junior ezeli rakipleri 'ya gol atmakla kalmadı, 'nin rekorunu da tarihe gömdü.

Zinedine Zidane'ın ekibi, Barça'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerken müsabakanın açılış golü Vinicius'tan geldi. Bu gol aynı zamanda bir rekor anlamını taşıyordu.

Opta verilerine göre bu gol, Vinicius'u (19 yaş 233 gün) 21. yüzyılda El Clasico'da gol atan en genç oyuncu yaptı. Daha önceki rekor, 2007'de Madrid ağlarına hat-trick gönderdiğinde 19 yaş 259 günlük olan Messi'ye aitti.

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Son anlarda Mariano'nun golüyle sahadan 2-0 üstün ayrılan Real Madrid bu galibiyetle birlikte 'da 26 hafta geride kalırken zirveyi Barcelona'dan geri aldı. Real'in 56, Barça'nın ise 55 puanı bulunuyor.