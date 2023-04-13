Vinicius Junior, Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın başına geçirecek

Carlo Ancelotti'nin "dünyanın en iyi teknik direktörü" olduğunu söyleyen Vinicius Junior'ın niyeti öğretmenini Brezilya'nın başında görmek.

Vinicius, Ancelotti hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye karşı iki asiste imza attı

Şimdi ise Ancelotti'nin hem Real Madrid'i hem de Brezilya'yı çalıştırmasını istiyor

NE OLDU? Brezilyalı forvet, Ancelotti yönetiminde formunun zirvesine çıktı ve toplamda 45 maçta 21 gol, 16 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea'ye karşı iki asist yaparak takımına katkı veren Vinicius Junior, Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın başında görmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? Vinicius Junior şunları söyledi: "Ancelotti benim ve takımdaki diğer arkadaşlarım için dünyanın en iyi teknik direktörü. Umarım onunla hem Real Madrid'de hem de Brezilya'da çalışabilirim."

BÜYÜK RESİM: Vinicius Junior, ilk maçta 2-0'lık avantaj elde etseler de takım arkadaşlarını Stamford Bridge'de dikkatli olmaya çağırdı: "İkinci turda güçlü kalmalıyız. Bunun zor olduğunu biliyoruz ancak fiziksel olarak iyi durumdayız. Her zaman daha fazlasını arzuluyoruz. Savunma yapan bir Chelsea'ye karşı oynamak zor."

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