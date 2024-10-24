Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 4 kişi tutuklandı

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a karşı İspanya'da ırkçı kampanya başlatan 4 kişi tutuklandı.

Vinicius'a karşı ırkçı kampanya başlatan 4 kişi tutuklandı

Sosyal medya sitelerindeki kışkırtma tespit edildi

Real Madrid, Barcelona ile karşı karşıya gelecek

NE OLDU? İspanya'da sosyal medya aracılığıyla Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a karşı ırkçı kampanya başlattığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı. İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid - Real Madrid maçı öncesinde Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını" açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi. İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.

Haberin devamı aşağıda

Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.

SIRADA NE VAR? Real Madrid, 26 Ekim'de Barcelona ile El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri daha sonra 2 Kasım'da Valencia deplasmanına çıkacak.