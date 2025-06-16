Vinicius Jr.'a nefret suçuna hapis cezası verildi! İspanya bunu konuşuyor...

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a karşı işlenen suç hakkında dört kişi hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol devi Real Madrid'in Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a Madrid şehrinde yapılan ırkçı davranışa hapis cezası verildi.

Madrid İl Mahkemesi, 26 Ocak 2023'te İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid maçı öncesi Vinicius Junior'un formasını giymiş siyah bir oyuncak bebeği, Real Madrid tesisleri yakınındaki bir köprüden asan 4 taraftar hakkında bugün kararını açıkladı.

Sanıkların ayrıca olay yerinde "Madrid Real Madrid'den nefret ediyor" pankartının açtığı ve içlerinden birinin de sosyal medyada bu eylemi yaydığı belirtildi.

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Pişmanlıkları fayda etmedi

Mahkemede eylemi gerçekleştiren kişiler suçlarını kabul ederek pişmanlıklarını dile getirirken, her biri nefret suçundan suçlu bulundu. Mahkeme, sanıklardan biri hakkında 1 yıl 10 ay, diğerleri hakkında ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıkların ayrıca verilen para cezalarını ödemeleri, 4 yıl boyunca Vinicius Jr.'a 1.000 metreden fazla yaklaşmamaları ve kendisiyle herhangi bir şekilde iletişim kurmamaları yönündeki karar verildi.

Ayrıca bu süre zarfında spor müsabakaları sırasında herhangi bir futbol stadyumuna girmelerine veya yaklaşmalarına izin verilmeyecek.

Eflatun-beyazlılar, bu davada ve devam eden pek çok davada oyuncunun yanında olacaklarını, kulübün değerlerini korumak ve spor dünyasındaki her türlü ırkçı davranışı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.