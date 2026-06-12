Vinícius: Fas, Brezilya, Afrika... Şu anda Real Madrid hakkında konuşmayacağım

Brezilya milli takımının yıldızı Vinícius Júnior, yarın Cumartesi günü (ABD Doğu Kıyısı saatiyle) 2026 Dünya Kupası'nda Atlas Aslanları ile Seleção arasında oynanacak beklenen maç öncesinde Fas milli takımının gücünü övdü.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Vinícius, "Fas milli takımı, 'Afrika'nın Brezilyası' olarak anılmayı hak ediyor" dedi.

Ayrıca okuyun

Barcelona, Bernardo Silva'ya Real Madrid'in teklifini kabul etmeden önce ne söyledi?

Infantino "Trump'ın kuklası"... Somalili hakemin kararının ardından Avrupa basınına sert eleştiriler

Real Madrid'in yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Fas milli takımı futbol dünyasında büyük bir gelişme kaydetti ve herkes onun gücünü biliyor... Özellikle İbrahim Diaz ve Achraf Hakimi gibi olağanüstü oyunculara sahip olması nedeniyle. Biz de bu maça hazırız ve bizi nelerin beklediğini çok iyi biliyoruz."

Real Madrid'deki geleceği ve İspanyol kulübüyle sözleşmesini yenileme olasılığı hakkında Vinicius şunları söyledi: "Şu anda Brezilya'ya odaklanıyorum... Dünya Kupası bittiğinde ve gelecek sezon başladığında Real Madrid hakkında konuşacağım."

Brezilya, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı 3. grubun ilk turunda Fas ile karşılaşacak.