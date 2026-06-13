Vinícius: Fas, Afrika Uluslar Kupası finalini kaybetti... Brezilya'nın planını açıklamayacağım

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Vinícius Júnior, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ilişkin ortam hakkında yorumda bulundu.

Turnuva, oyuncuların ve hakemlerin ABD'ye girişte yaşadıkları zorluklar nedeniyle çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.

İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığı bir basın toplantısında Vinícius, "Dünya Kupası ile ilgili olaylar mı? Bence bu çok hassas bir konu. Umarım herkes buraya gelip normal bir şekilde tezahürat yapabilir. Futbol herkes içindir. Umarım herkes bunun tadını çıkarabilir" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Milli takımda çok önemli ve özel bir rolüm var... Dünya Kupası'nda, hep hayalini kurduğum bu yerde, tüm ailemi ve ülkemi temsil ediyorum. Bunca zamanın ardından, birçok dersin ve çok çalışmanın ardından burada olabilmek... Sadece bu fırsatı değerlendirmek ve herkese şampiyon olabileceğimizi kanıtlamak istiyorum."

"Dünya Kupası'nın diğer tüm turnuvalardan farklı olduğunu düşünüyorum. Son Dünya Kupası bana, maçın son dakikasına kadar hazır ve konsantre olmamız gerektiğini öğretti, çünkü turnuvadaki gidişatımızı belirleyecek olan küçük detaylar. Umarım işleri farklı bir şekilde yapabiliriz ve o küçük detaylarda galip gelebiliriz."

Ve şöyle devam etti: "Kariyerimin en özel ve en önemli anındayım. Fiziksel ve teknik olarak her zaman hayalini kurduğum seviyedeyim. Bu sezon hiç sakatlık yaşamadım. Bu ana gelmek için iyi hazırlandım. Ancelotti ile oynamak bana büyük bir huzur veriyor, milli takımda ve Real Madrid'de yaptığım her şeyi yapmak için bana büyük bir özgürlük ve güven veriyor."

Ve şöyle devam etti: "Şüphesiz Fas çok gelişti. Maçları iyi planlayan ve her rakibe karşı rekabet edebilecek bir takım. Futbol çok değişti ve Fas bunun bir örneği. 2022'de harika bir Dünya Kupası turnuvası geçirdiler, ancak Afrika Uluslar Kupası finalinde kaybettiler. Büyük kulüplerde forma giyen oyunculardan oluşan mükemmel bir kadroya sahipler."

Ve şöyle devam etti: "Şüphesiz, Fas, tıpkı geçen turnuvada yaptığı gibi, Dünya Kupası'nda da sürpriz yapabilir. Çok gelişiyorlar. Onlarla harika bir maç olacak."

Ve şöyle devam etti: "Brezilya milli takımı son aylarda gelişti, ancak Dünya Kupası'nda her şey sıfırdan başlar. Son finale kim ulaştı ya da Copa América'yı kim kazandı önemli değil. Önemli olan yarından itibaren ne olacağı... Biz buraya tarih yazmak ve harika bir turnuva sergilemek için geldik."

"Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülüne aday olmak mı? Ben buraya turnuvanın en iyi oyuncusu olmak için gelmedim, Brezilya'yı zirveye taşımak için geldim. Son Dünya Kupası'na göre daha fazla maç oynadım ve daha fazla tecrübe edindim, buraya harika bir turnuva sergilemek için geldim."

"Milli takımdaki oyuncularla çok iyi uyum sağladığımızı ve uyum sağladığımızı düşünüyorum. Wesley'i kaybetmek üzücü, ona en kısa sürede acil şifalar diliyoruz. Oynama şeklimiz konusunda ise bir şey söylemeyeceğim, çünkü Fas stratejimizi keşfedebilir, ancak sahaya nasıl çıkacağımız ve kimin oynayacağı önemli değil, çünkü harika bir Dünya Kupası sunmak için son derece rekabetçi bir kadromuz var."

Ve şöyle bitirdi: "Teknik direktörümüz her zaman en yüksek konsantrasyonla oynamamız gerektiğini söylüyor, çünkü Dünya Kupası'nı küçük detaylar belirler. Ülkemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacak ve teknik direktörümüzün bizden istediğini yerine getirecek 26 oyuncumuz var."