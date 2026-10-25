Real Madrid'in Brezilyalı forveti Vinicius Junior, Kraliyet ekibinin Spotify Camp Nou Stadı'nda Barcelona karşısında 2-1'lik değerli bir galibiyet alması ve Katalan rakibiyle İspanya Ligi'ndeki puan farkını 3'e düşürmesinin ardından, El Clasico'nun sonucunu kişisel "Instagram" hesabından paylaştı.

Vinicius, Real Madrid'in 10 Ekim Cumartesi günü Villarreal ile oynadığı maçta Nathan Saliba'ya yönelik agresif davranışı nedeniyle aldığı 4 maçlık men cezası sebebiyle karşılaşmada yer almamıştı.

Habere göre, Brezilyalı forvet maçı sahanın dışından izledi ve takımının galibiyetinin ardından sonuca tepki göstererek 3 gülen emoji paylaştı; bu, beklenen karşılaşmada Barcelona'nın üstün geleceğini öngören tahminlere yönelik bir alay olarak yorumlandı.

Real Madrid'in galibiyeti takıma önemli bir moral desteği sağladı. Kraliyet ekibi ilk yarıda bir golle öne geçmiş, ardından Raphinha 61. dakikada Barcelona adına beraberliği yakalamış, Kylian Mbappe ise 87. dakikada attığı golle maçı belirlemişti.

Gazete, Yan Diomande'nin gösterdiği parlak performansın kanat mevkisindeki rekabeti artırabileceğine, bunun da Vinicius'un men cezasından dönüşünün ardından oynayacağı rol hakkında soru işaretleri doğurduğuna ve teknik direktör Jose Mourinho'nun onu ilk 11'e geri döndürüp döndürmeyeceğine, yoksa maçların gidişatını değiştirmek için bir yedek koz olarak mı kullanacağına değindi.

Vinicius'un, Real Madrid ile yeniden oynayabilir hale gelmeden önce men cezasının iki maçını daha çekmesi gerekiyor.

Bu galibiyetle Real Madrid puanını yükseltti ve İspanya Ligi lideri Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Katalan ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında aldığı mağlubiyetin ardından, bir hafta içindeki ikinci yenilgisini almış oldu.