Brezilyalı Vinicius Junior üzerindeki baskı, düşüşteki performansı ve beklenen düzeyi ortaya koyamaması nedeniyle Real Madrid içinde giderek artıyor. Oyuncu, 2032 yılına kadar uzanan yeni bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen bu durum yaşanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu düşüşün sürmesi karşısındaki tutumu merakla bekleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Vinicius Junior bu yaz uzun süren görüşmelerin ardından sözleşmesini 2032 yılına kadar yeniledi. Anlaşmaya varmak kolay olmadı, ancak Brezilyalı oyuncu istediğini elde etmeyi başararak sözleşmesini astronomik rakamlarla uzattı.

Jose Mourinho, oyuncuya sahip olduğu en iyi performansı yüzde 100 oranında sergiletebileceğine ikna olduktan sonra sözleşme yenileme açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Buna rağmen Vinicius'un fiziksel ve teknik durumu, kendisinden beklenen maaşa uygun ideal seviyeden tamamen uzak.

Vinicius, 7'si İspanya Ligi'nde ve biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta yalnızca bir gol kaydetti. Tek golünü ise Real Sociedad karşısında 4-1 kazanılan farklı galibiyette attı.

Teknik direktör basın önünde onu her zaman savunmasına rağmen, oyuncunun saha içindeki davranışları farklı bir tabloyu yansıtıyor. Nitekim Mourinho, pazar günü derbi mücadelesinde, Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından takımın maçı on kişi tamamlamak zorunda kalması üzerine onu oyundan aldı.

Teknik direktörün tercih ettiği oyuncu Diomande oldu. 140 milyon euroluk transferin sahibi oyun fırsatı buldu ve en azından, hücumda etkisiz kalan ve savunma görevlerinden tamamen uzak duran Vinicius'tan daha hareketli göründü.

Derbide kötü tutum

Vinicius, Cucurella'ya gereken savunma desteğini vermedi ve böylece Giuliano Simeone, Atletico Madrid'in sağ tarafına hakim olan oyuncu haline geldi.

Mbappe'nin ve Bellingham gibi Jude'un aynı tempoda oynamasıyla birlikte, oyundan alınmak için tercih edilen yıldız Vinicius oldu.

Vinicius, Mourinho'nun kararını olumlu bir şekilde karşıladı; bu, geçen sezon El Clasico maçında Xabi Alonso'ya karşı sergilediği ve oyundan alınmaktan duyduğu rahatsızlığı gösterdiği tutumdan tamamen farklı bir görüntüydü.

Vinicius, Mourinho'nun kolay başa çıkılabilecek bir rakip olmadığının farkında; bu yüzden en azından şimdilik teknik direktörüyle sorun çıkarmaya çalışmayacak.

Oyuncu daha önce Elche mücadelesinde de oyundan alınmıştı, ancak tamamen farklı koşullarda. Zira skor Real Madrid'in 2-0 önde olduğunu gösteriyordu ve son dakikalarda işler karışmadan önce maç sona doğru gidiyor gibi görünüyordu.

Real Madrid'in forvetinin performansını hızla geri kazanması gerekiyor, aksi takdirde taraftarların sabrı tükenebilir ve durum belki teknik direktöre kadar da uzanabilir.

Santiago Bernabeu stadı taraftarları daha önce birçok kez onu ıslıklamıştı; ayrıca saha dışındaki bazı davranışları da hoş karşılanmıyor.

Vinicius'un, Mbappe ve Konate ile birlikte Ceuta'ya destek forması giyme kararı da Real Madrid taraftarının büyük bir kesiminin beğenisini kazanmadı.

Büyük bir hayal kırıklığı

Vinicius 26 yaşında ve son derece tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor. Başkan Florentino Perez, oyuncunun ayrılma tehdidinde bulunmasının ardından ona karşı zor bir tutum takınmak zorunda kalmıştı; bu durum iki taraf arasındaki ilişkinin bozulmasına yol açtı.

Vinicius, son derece büyük bir sözleşme elde ederek istediğini elde etmeyi başardı, ancak şu anda kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamıyor ve bu da büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor.

Carlo Ancelotti, oyuncuyu Brezilya Milli Takımı'nın yaklaşan hazırlık maçları için kadroya çağırdı. Takım, Avustralya topraklarında yerel milli takıma karşı iki maç oynayacak; ayrıca Kalküta'da Hindistan'a karşı bir başka mücadele daha yapacak.

Bu maçlar, Real Madrid'i çevreleyen ortamdan uzakta oyuncunun özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. En azından Brezilyalı yıldızı yeniden en iyi halinde görmeyi bekleyen Jose Mourinho'nun umudu bu yönde.

Bazılarının Vinicius'a Ballon d'Or verilmesini istediği günler artık çok geride kaldı; 2024 yılında ödülü kazanmanın önde gelen adayı olmasının ardından, adı şu anda ilgi odağından tamamen uzaklaştı.

Sahalarda oyuncu, taraftarların "plaj topu" tezahüratlarına katlanmak zorunda kaldı; ancak daha da zor olan, kendi takımının taraftarlarının bile onu hedef almaya başlaması.

Vinicius'un taraftarların güvenini yeniden kazanmak için davranışını değiştirmekten başka çaresi yok, ancak Mourinho, disiplini bozarsa veya saha içinde bağlılık eksikliği gösterirse ona müsamaha göstermeyecek.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz