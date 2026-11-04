AEK Atina ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde tüm gözler Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius Junior'a çevrildi. Brezilyalı yıldızın, geçen sezon en iyi maçlarından birini sergilediği bu şehirde neler yapacağı merakla beklenirken, oyuncu zor bir dönemden geçiyor; bu süreç, Fildişi Sahilli Diomande'nin parlak performansı nedeniyle ilk on bir yerine yönelik rekabetin artmasıyla aynı döneme denk geliyor.

Vinicius, Atina'ya yaptığı son ziyaretin anılarını yeniden yaşıyor. 26 Kasım 2025 tarihinde, Real Madrid'i Olympiakos karşısında 4-3'lük galibiyete taşımış, olağanüstü bir performans sergileyerek takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye iki gol pası vermişti; bunların en dikkat çekicisi, savunma oyuncusu Panagiotis Retsos'u muhteşem bir çalımla geçmesinin ardından gelmişti.

Ancak aradan geçen bir yılın ardından tablo oldukça değişti; Brezilyalı oyuncu kendisinden beklenen seviyeyi sunamadı ve eski ışıltısını yeniden kazanmak için AEK Atina maçını değerlendirmesi gereken bir noktaya geldi. Özellikle de Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi'nde ceza nedeniyle dört maç boyunca sahalardan uzak kalmasını telafi etmek için önemli bir fırsatı temsil ediyor.

Diomande, Vinicius'un yerini tehdit ediyor

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Maçın önemi, Vinicius üzerindeki baskıların artmasıyla ortaya çıkıyor; zira Diomande dikkat çekici performanslar sunmayı başararak ilk on bir yeri için gerçek bir rakip hâline geldi.

Fildişi Sahilli oyuncu, Sevilla, Leipzig ve Racing karşısındaki son dört maçının üçünde gol kaydetti; ayrıca El Clasico'da Barcelona karşısında gol atamamasına rağmen dikkat çekici bir performans sergiledi.

Jose Mourinho, Vinicius'la ilgili soru yöneltildiğinde net bir mesaj vermiş ve rakipsiz biçimde ilk on birdeki yerini korumak isteyen oyuncunun bunu sahadaki seviyesi ve performansıyla kanıtlaması gerektiğini vurgulamıştı.

Brezilyalı yıldızın düşüşünü ortaya koyan rakamlar

İspanyol "As" gazetesinin haberine göre, Vinicius'un düşüşü rakamlarında açıkça görülüyor; özellikle de çalımlar ve kale önündeki etkinlik açısından.

Brezilyalı oyuncu her 28 dakikada bir başarılı çalım gerçekleştirirken, bu oran Kylian Mbappe'de her 25 dakikada bir; Diomande ise her 17 dakikada bir başarılı çalım oranıyla öne çıkıyor.

Gol kaydetme konusunda ise Vinicius, geçtiğimiz ağustos ayında Real Sociedad karşısında attığı tek golü için 27 şuta ihtiyaç duydu; buna karşılık Jude Bellingham aynı sayıda denemeden dört gol kaydetti.

Arda Güler 25 şuttan üç gol atarken, Diomande dört golünü yalnızca 17 denemeden kaydetti; bu rakamlar, oyuncular arasındaki hücum etkinliği farkını yansıtıyor.

Buna rağmen Real Madrid ve Mourinho, Vinicius'a takımın en önemli unsurlarından biri olarak tutunmaya devam ediyor ve oyuncunun alışılmış seviyesine yeniden kavuşmasına yardımcı olmak için çalışıyorlar. Takımın oyuncuların yeteneklerinden birlikte yararlanmasına olanak tanıyacak çözümler bulunabileceğine dair bir kanaat de mevcut; özellikle de Diomande'nin sağ kanatta da oynayabilmesi nedeniyle.

Vinicius'un önündeki en büyük zorluk ise Real Madrid için bir numaralı tehlike kaynağı olduğu Atina'ya yaptığı son ziyaretteki görüntüsünü yeniden yakalamak; üstelik takım içindeki rekabetin her zamankinden daha çetin hâle geldiği bir dönemde.