Brezilya Milli Takımı, bugün salı günü Singapur'daki Ulusal Stadyum'da Singapur ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında güçlü bir hücum performansı sergiledi. İki takımın da önümüzdeki mücadelelere hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşma, Brezilya'nın 7-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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Karşılaşma, kasım ayı milli arası kapsamında oynandı. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, bir önceki maçında Japonya'ya 3-2 yenilmesinin ardından dengesini yeniden bulmak ve ikna edici bir galibiyet almak istiyordu.

İlk dakikalarda Brezilya açık bir üstünlük kurdu. Vinicius Junior, Endrick ve Estevao'nun hızlı hareketlerinden yararlanan ve orta sahada Bruno Guimaraes'in desteğini alan Sambacılar oyunun kontrolünü ele geçirirken, ev sahibi ekip art arda gelen atakları karşılamakta büyük zorlandı.

Vinicius şov

Skoru 9. dakikada Vinicius Junior açtı. Bruno Guimaraes'in pasını değerlendiren yıldız oyuncu, sol ayağıyla topu ağlara göndererek takımını erkenden öne geçirdi.

Real Madrid'in yıldızı, 15. dakikada Endrick'in pasıyla buluşup atağı başarılı bir vuruşla tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Vinicius, 21. dakikada da Estevao'nun pasından yararlanarak hat-trick'ini tamamladı ve Brezilya'yı ilk yarıda oldukça rahat bir konuma taşıdı.

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Brezilya'nın üstünlüğü bununla da sınırlı kalmadı. Endrick, 31. dakikada Estevao'nun pasının ardından ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla dördüncü golü kaydetti. İki takım arasındaki hücum gücü farkının açıkça hissedildiği ilk yarı, konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Gol şöleni sürdü

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Brezilya hücum baskısını sürdürdü ve rakibine maça geri dönme fırsatı tanımadı. Estevao, 51. dakikada beşinci golü atarken, hücum üçlüsü Singapur savunmasını zorlamaya devam etti.

65. dakikada Rayan, takım arkadaşı Alan'ın pasından yararlanarak altıncı golü kaydetti ve Brezilya'nın üstünlüğünü pekiştirdi. Brezilya'nın topa hakim olmayı ve pozisyon üretmeyi sürdürmesiyle Singapur için farkı kapatmak neredeyse imkansız hale geldi.

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Yedinci gol ise 74. dakikada geldi. Brezilya'nın hücum girişimlerinden birinde Raul Ben Suhaimi topu yanlışlıkla kendi ağlarına gönderdi ve konuk ekibin ezici üstünlüğü altında skor 7-0'a ulaştı.