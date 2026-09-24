Vinicius Brezilyalı, peki ya Raphinha?

Brezilyalı futbolcular, oyunun süper güçlerine mensup diğer yıldızlarla kıyaslandığında, on yıllar boyunca futbol sahalarındaki ömürlerinin kısalığıyla tanındı. Baskın olan eğilim, Brezilyalı futbolcunun zirveye erken ulaşması ve ardından verimliliğinin, birçok Avrupa yıldızından, hatta komşusu Arjantin'den bile daha genç bir yaşta düşmeye başlamasıydı.

Kimileri bunu Brezilyalı futbolcuların yaşam tarzına ve birçoğunun profesyonellikten yoksun oluşuna bağlıyor; ancak nedenleri ne olursa olsun, Raphinha farklı bir model sunuyor.

Aralık 1996 doğumlu Brezilyalı, en iyi seviyesine yirmili yaşlarının başında değil, otuzlu yaşların kapısını çalarken ulaştı; 29 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başında tüm kariyerinin en iyi performansını ortaya koyuyor.

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Ezici bir farkla: Real Madrid taraftarı, Vinicius'un gönderilip yerine Diomande'nin gelmesini istiyor

Bunun aksine Vinicius Junior (26 yaşında), geleneksel Brezilya modeline daha yakın bir yolu temsil ediyor; zira Real Madrid'e 18 yaşında geldi ve erkenden parladı, sonra geçen sezon açıkça düşüşe geçti ve bu sezonun başında da aynı çizgide devam ediyor.

Rakamlar çok şey söylüyor: Bu sezon La Liga'da yalnızca 7 maçta 12 gol atan Raphinha, Real Madrid'in tüm hücum hattından daha ölümcül; nitekim "Mbappe 7 gol - Bellingham (3) - Vinicius (bir gol) - Diomande katkısız" dörtlüsü, İspanya Ligi'nde toplamda yalnızca 11 gol kaydetti.

Raphinha ayrıca, bizzat Lionel Messi'nin rekorunu da kırdı; Messi (2017-2018) sezonunda La Liga'nın ilk 7 maçında 11 gol atmıştı ve bu, parlayan Brezilyalı tarafından kırılana kadar geçerli rekordu.

Barça yıldızının parlaklığından, teknik direktörü Hans Flick'in rolüne dikkat çekmeden söz edilemez; Flick, ona güvenini yalnızca kanat oyuncusu olarak — ki bu onun alışılmış mevkisidir — değil, bu sezon santrfor olarak da gösterdi. Bu güveni ise uzun aylar boyunca Julian Alvarez'in peşinden koştuktan sonra, Alman teknik adamın en azından bu dönemde dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olduğunu keşfetmesinin ardından verdi.

Diğer yakada ise Vinicius, uzun bir müzakere maratonunun ardından Real Madrid ile sözleşmesini yeniledi; ancak dağ fare doğurdu. Bu, teknik direktör Jose Mourinho'nun milli ara bittikten sonra ele alması gereken bir mesele olacak; özellikle de yıllarca Santiago Bernabeu'da el üstünde tutulan, ancak artık büyük şüphelerin odağı hâline gelen oyuncuya yönelik kraliyet kulübü taraftarının geniş çaplı saldırısı ortasında.

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