Vinicius: Brezilya'ya karşı hata yaptım, bu dersi Real Madrid'de öğrendim

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarının bu dönemde maruz kaldığı eleştirileri kabullendiğini dile getirdi.

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Brezilya Milli Takımı'nın mağlubiyetine rağmen Japonya filelerine attığı iki golle ilgili konuşan Vinicius, İspanyol gazetesi AS'nin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "İki gol önemli ama maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine de birçok yeni oyuncunun bulunduğu bir hazırlık dönemindeyiz ve hâlâ birbirimizi tanıyoruz."

Vinicius şöyle devam etti: "Japonya'nın Dünya Kupası'nda forma giymiş 15 ya da 16 oyuncusu vardı, bizde ise bu sayıda oyuncu yoktu. İyi bir deneyim oldu, karşılaştığımız takımlardan öğreniyoruz."

Japonya karşısında hakem kararları

Japonya karşılaşmasındaki hakem kararlarına da değinen Vinicius, şu açıklamayı yaptı: "Maçtan hem skor hem de hakemin verdiği kararlar nedeniyle hayal kırıklığıyla ayrıldık ama bu konu bizi pek meşgul etmiyor. Maçlara çıkmak ve galibiyet almak için uzun mesafeler kat ediyoruz."

Brezilyalı yıldız şunun altını çizdi: "Sorumluluk her zaman biz oyunculardadır, daha fazlasını yapabilirdik. Artık odağımız Singapur maçında."

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Milli takıma yönelik eleştiriler

Brezilya Milli Takımı'nın bu dönemde maruz kaldığı eleştirilerle ilgili Vinicius şunları söyledi: "Bu dönemde eleştiriler normal. Brezilya uzun süredir Dünya Kupası'nı kazanamıyor, ayrıca turnuvadan erken elendik. Herkesin konuşması, görüşlerini dile getirmesi ve burada bulunmuş oyuncuların düşündüklerini söylemesi doğal."

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Vinicius sözlerine şöyle ekledi: "Ama Ronaldinho, Ronaldo ve hakkımızda iyi şeyler söyleyen diğer oyuncularla sürekli görüşüyorum. İyiliğimizi isteyen insanları dinlemeliyiz. Hedeflediğimiz sonuçları alamadığımız için üzgünüz ama birçok genç oyuncunun yer aldığı bir yenilenme sürecinden geçiyoruz."

Vinicius şöyle devam etti: "Taraftarlar yeni oyuncuların takıma alınmasını istiyor, teknik direktör bu taleplere yanıt verip onlara şans tanıyor, sonra aynı taraftarlar yeniden itiraz ediyor. Bu elbette onların hakkı ama oyun stilimizi bulana kadar bu eleştirilerin sıkıntısını yaşayacağız."

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Real Madrid'in yıldızı şöyle konuştu: "Copa America'ya kadar mümkün olan en iyi seviyeye ulaşmalı ve sahada kimliğimizi bulmalıyız. Zaman hızla geçiyor ve turnuva çok yaklaştı."

Dünya Kupası sonrası eleştiriler

Vinicius şunları da söyledi: "Dünya Kupası'nın ardından eleştiriler normal. Taraftarlar turnuvayı kazanmak için 4 yıl bekliyor ve biz koca bir ülkeyi hayal kırıklığına uğrattık. 16 yaşımdan, yani Real Madrid'e transfer olduğum andan bu yana eleştiri alıyorum. Herkesin istediğini söylediğini, benim de işime yarayan şeyleri almam gerektiğini öğrendim."

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Brezilyalı oyuncu şöyle devam etti: "Milli takımda birçok maçta kötü performans sergiledim. Uluslararası hazırlık maçlarına kulüpte oynadığım sıradan maçlarmış gibi yaklaşıyordum. Milli takımdaki hazırlık maçlarının Dünya Kupası maçları gibi olduğunu fark etmem biraz zaman aldı."

Vinicius sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman hazır olmalıyım, çünkü taraftarlar maçın yalnızca bir hazırlık maçı olmasını umursamıyor. Sahaya çıkıp gol atmalı ve takımın kazanmasına yardım etmeliyim. Bunu anlamam biraz zaman aldı. Anın tadını çıkarmak ve arkadaşlarımla vakit geçirmek için geliyordum, sonunda da konsantrasyonumu büyük ölçüde kaybettim."

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Vinicius şu açıklamayı yaptı: "Zihniyetimi değiştirdim ve iki iyi Dünya Kupası geçirdim ama önemli anda beklenen seviyeyi gösteremedim. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 30 yaşında olacağım, daha fazla deneyime sahip olacağım ve maçları daha iyi anlayacağım ama kazanana kadar taraftarlar beni eleştirmeye devam edecek."

Vinicius sorumluluğu üstleniyor

Brezilya Milli Takımı oyuncularının omuzlarındaki baskının boyutuna da değinen Real Madrid'in yıldızı, genç oyunculara büyük sorumluluklar yüklenmeden oyunun tadını çıkarma fırsatı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Vinicius şöyle devam etti: "Genç oyuncular milli takıma keyif almak, eğlenmek ve sorumluluk taşımadan oynamak için gelmeli. Ben şimdiden iki Dünya Kupası'nda forma giydim, bu yüzden en büyük sorumluluk bende. Çünkü daha fazla deneyimim var ve dünyanın en iyi oyuncularından biriyim."

Vinicius sözlerini şöyle tamamladı: "Artık bu rolü üstlenebilirim. Böylece Endrick, Estevão ve diğerleri gibi genç oyuncular öğrenip gelişirken ben, Raphinha, Marquinhos, Magalhães ve Bruno Guimarães takımı yönetme ve milli takımın renklerini savunma sorumluluğunu üstleniyoruz."

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Ancelotti ile ilişkisi

Vinicius, Carlo Ancelotti ile ilişkisi hakkında ise şunları söyledi: "Ona karşı her zaman büyük bir takdir duyuyorum. Real Madrid'deki ve genel olarak futboldaki kariyerimi değiştirdi. Beni sürekli savundu ve bana mümkün olan en iyi şekilde yol gösterdi."

Brezilyalı yıldız son olarak şunları söyledi: "Milli takımın başına geçeceğini öğrendiğimde mutlu oldum, çünkü rakamlarımın iyileşeceğini biliyordum. Onunla şimdiden 10 gol attım, öncesinde yalnızca 6 golüm vardı. Kısa sürede daha az hata yapmalı ve işleri daha iyi yapmalıyız. Milli takım için en iyi kadroyu ve en iyi oyun tarzını bulacağından hiç şüphem yok, böylece Brezilya tarzıyla oynayabileceğiz."