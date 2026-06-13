Vinícius: Brezilya, Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için burada

Brezilya ve Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior, takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni başlamadan önce Samba taraftarlarına umut dolu bir mesaj gönderdi.

Brezilya milli takımı, Pazar günü erken saatlerde grup aşamasının ilk turunda Fas ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun "X" hesabında paylaştığı açıklamalarda Vinícius Júnior, "Buraya Dünya Kupası'nı kazanmak için geldik. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Tek görevimiz bu" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde 8 maç var; bu turnuvanın gidişatını ülkemizin ve oyuncularımızın lehine değiştirebilirim."

Son olarak şunları söyledi: "Gollerden veya asistlerden bahsetmiyorum, iyi oynamaktan ve takıma güven vermekten bahsediyorum... Kaç gol attığım önemli değil. Önemli olan nereye varacağımız."

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte 3. grupta yer alıyor.