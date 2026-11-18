Vinicius Junior, milli aranın ardından Real Madrid'e bambaşka bir görüntüyle dönüyor. Brezilya formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen yıldız oyuncu, iki maçta aralarında milli kariyerindeki ilk hat-trick'in de bulunduğu 5 gol attı. Bu tablo, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu LaLiga'da önümüzdeki cumartesi oynanacak Celta Vigo maçı öncesinde zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

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Milli ara, son dönemde düşen performansı ve az sayıda gol atması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı kanat oyuncusu için özgüvenini yeniden kazanmak adına ideal bir fırsat oldu. Ülkesinin milli takımında forma giyen Vinicius, gol yeteneğini yeniden ön plana çıkardı ve büyük maçlarda hâlâ fark yaratabileceğini kanıtladı.

Brezilya ilk maçta Japonya karşısında 2-3 mağlup olsa da Vinicius, ülkesinin iki golünü de atarak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ekibinde en çok göze çarpan isimlerden biri oldu. Yıldız oyuncu, ardından Selecao'nun 7-0'lık farklı galibiyetle tamamladığı Singapur maçında da parlamayı sürdürdü.

Real Madrid'in yıldızı, Singapur karşısında Brezilya Milli Takımı formasıyla kariyerindeki ilk hat-trick'i yaparak kişisel bir başarıya imza attı . Üç golünü de yalnızca 12 dakika içinde, 9. ve 21. dakikalar arasında bulan Vinicius, maçın en parlayan ismi olurken milli arayı da olağanüstü bir bilançoyla kapattı.

İki maçta beş gol atan Vinicius, İspanya başkentine moralli bir şekilde dönüyor. Real Madrid'in oyuncunun en iyi versiyonuna yeniden ihtiyaç duyduğu bir dönemde gelen bu dönüş, merakla beklenen Celta Vigo maçı yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Brezilyalı yıldız, cezasının sona ermesinin ardından bu maçta ilk kez yeniden ilk 11'de yer alabilir.

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Vinicius, cezası nedeniyle Real Madrid'in LaLiga'daki son dört maçında forma giyememişti. Ancak cezanın sona ermesiyle birlikte önümüzdeki cumartesi Santiago Bernabeu'da oynanacak maçta Mourinho'nun emrinde olacak. Bu durum, Portekizli teknik adamı Brezilyalı yıldızının dönüşünden nasıl yararlanacağı konusunda önemli bir karar vermek zorunda bırakıyor.

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Mourinho'nun kararsızlığı, Vinicius'un yokluğunda Real Madrid'de yaşanan değişikliklerden kaynaklanıyor. Takım, Brezilyalı kanat oyuncusu kadroda yokken art arda galibiyetler elde etti. Fildişi Sahilli Diomande ise kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve sergilediği dikkat çekici performanslarla son dönemde Eflatun-Beyazlılar'ın en önemli hücum kozlarından biri haline geldi.

İlk 11'e belirgin bir katkı sağlayan Diomande, sol kanat pozisyonu için gerçek bir rakibe dönüştü. Bu durum Mourinho'yu zorlu bir denklemle karşı karşıya bırakıyor. Zira Vinicius'un alışık olduğu pozisyona geri dönmesi, birçok oyuncunun görevinin değişmesi ve takımın son sonuçlarına katkı sağlayan bazı denge unsurlarından vazgeçilmesi anlamına gelebilir.

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"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Portekizli teknik adamın önündeki seçeneklerden biri Vinicius'u yeniden ilk 11'e almak, Diomande'yi sağ kanada kaydırmak ve Arda Güler'i orta sahada oynatmak. Ancak bu değişiklik takımda kapsamlı taktik düzenlemeleri zorunlu kılabilir ve son maçlarda ortaya çıkan uyumu olumsuz etkileyebilir.

Mourinho ve Real Madrid yönetimi, takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak gördükleri Vinicius'un en iyi seviyesine yeniden ulaşmasını açıkça istiyor. Ancak bu, onun yokluğunda yakalanan istikrardan mutlaka vazgeçileceği anlamına gelmiyor. Özellikle Diomande'nin farklı hücum çözümleri üretebildiğini kanıtlaması, son dönemde ortaya koyduklarını görmezden gelmeyi zorlaştırıyor.

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Mourinho, Celta Vigo maçı öncesinde iki seçenekle karşı karşıya. Birincisi Vinicius'u doğrudan ilk 11'e döndürüp diğer oyuncuların pozisyonlarında değişikliğe gitmek. İkincisi ise son galibiyetleri getiren isimlerle devam ederken Brezilyalı yıldıza müsabaka temposuna kademeli olarak dönme fırsatı tanımak ve böylece takım dengesini bozmadan yerini yeniden kazanmasını sağlamak.

Celta Vigo maçı, Mourinho'nun Vinicius'un ilk 11'deki geleceğine dair vereceği kararın ilk gerçek sınavı olacak. Milli ara oyuncuya moral ve teknik açıdan büyük bir ivme kazandırsa da Brezilya formasıyla gösterdiği parlak performans, Diomande'nin onun yokluğunda yarattığı rekabet nedeniyle Real Madrid'deki yer savaşını henüz sonuçlandırmış değil.