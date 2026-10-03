Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, mevcut milli ara sona erdikten sonra 4 taktiksel soru işaretiyle karşı karşıya kalacak: sağ bek bölgesi, stoper, orta saha ikilisi ve ileri uç. Haber Katalan "Sport" gazetesinden geliyor.

Mourinho'nun ilk 11'inin hatları netleşmeye başladı ama birçok karar hâlâ askıda. Milli ara, Portekizli teknik adamı açık dosyalarla baş başa bırakıyor ve bunlar, alacağı kararlara bağlı olarak müsabakalar yeniden başladığında takımın görünümünü değiştirebilir.

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Bu dosyaların ilki sağ bek bölgesiyle ilgili; görünüşe göre Dumfries, Arnold karşısında göreceli bir üstünlüğe sahip. Zira Hollandalı oyuncu, Mourinho'nun fiziksel anlayışıyla özellikle uyum sağlıyor ve milli takımıyla öne çıkan bir performansın ardından aradan dönüyor.

Buna karşılık, takımın arkadan oyun kurmaya ihtiyaç duyduğu anlarda İngiliz oyuncu farklı çözümler sunuyor; ancak süregelen sorunu, savunmadaki hatalarında yatıyor ki bu, özellikle Mourinho ile aleyhine işleyen bir nokta.

Stoperde ise koşullar, teknik direktörün kararları kadar rol oynuyor. Konaté ve Huijsen ikilisi temel seçenek olmaya yöneliyor, ancak sakatlıklar ve cezalar bu bölgeyi oldukça kısıtlıyor.

Militão'nun hangi durumda döneceği ise soru işareti olmaya devam ediyor; zira Brezilyalı savunmacı grupla çalışmaya başladı ve dönüşe yaklaşıyor; bu da bu bölgedeki öncelikleri yeniden sıralayabilir. "Sport"a göre, eski seviyesini yeniden yakalarsa Militão'nun takımın en iyi stoperi olduğuna şüphe yok.

Orta saha: Yaratıcılıktan yoksun bir güvenlik

Orta saha ikilisi ise daha fazla şüphe uyandırıyor. Valverde ve Tchouaméni ikilisi takıma iyi bir yayılım ve savunmada güvenlik sağlıyor, ancak takımı topa sahip olurken yaratıcılıktan mahrum bırakabiliyor; bu, Real Madrid'in birkaç sezondur yaşadığı ve Fransız ile Uruguaylı ikilisiyle yakından bağlantılı bir sorun. Bernardo Silva, orta sahanın ihtiyaç duyduğu farklı niteliği temsil ediyor; ancak rolü şimdiye dek beklenenden hâlâ çok uzak ve Portekiz ile sınırlı süre alması, en iyi fiziksel durumunda olmadığına işaret ediyor.

Hücum: Güler ve Diomande kapıyı çalıyor

En heyecan verici dosya ise ileri uç olmaya devam ediyor; başrollerinde daha fazla alan talep eden Arda Güler ve Diomande var. Güler, vazgeçilmez bir yaratıcılık kaynağına dönüştü; Diomande ise takımın ihtiyaç duyduğunu gerçekten sunabilecek durumda olduğunu kanıtlıyor ve Madrid derbisindeki dakikaları, en azından, beyazlı takımın taraftarlarına umut veriyor.

Ancak sorun şu ki, ikisini birden sahaya sürmek bir başka unsurdan vazgeçmeyi gerektiriyor; işte burada dokunulması zor isimler ortaya çıkıyor. Tamamen futbol açısından bakıldığında, alışılmış seviyesinin çok altında bir başlangıcın ardından bakışlar Vinicius'a çevriliyor. Teknik direktör onu kamuoyu önünde savundu ve gol içgüdüsünü yeniden kazanmasının bir zaman meselesi olduğunu vurguladı; ancak gerçek şu ki, tüm gözler Brezilyalı oyuncunun üzerinde.

Maçlarının gücü göz önünde bulundurulduğunda, zorlu bir ekim ayı, Real Madrid'in Mourinho yönetiminde yöneldiği istikameti netleştirmeye yardımcı olacak.







