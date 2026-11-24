Vinicius Junior sonunda aradığı geceyi yaşadı. Eindhoven ağlarını havalandıran Brezilyalı, takım arkadaşlarından olağanüstü bir destek gördü. Ardından Santiago Bernabeu'da Real Madrid taraftarlarından özür diledi, maçın sonunda da Kylian Mbappe'den özel bir jest aldı.

Reklam

Brezilyalı oyuncunun böyle bir ana ihtiyacı vardı. Eleştirilerin ve performansına yönelik şüphelerin gölgesinde geçen zorlu aylar yaşadı, üstüne bir kısım Real Madrid taraftarının ıslıklarına maruz kaldı.

Gol geldiğinde Vinicius tek başına sevinmedi. Tüm takım arkadaşları etrafını sarıp ona sarıldı. Bu görüntü, takımın Brezilyalı oyuncunun en iyi versiyonunu geri kazanma ve fark yaratan performansına dönmesi için ihtiyaç duyduğu güveni ve desteği ona yeniden verme isteğini yansıttı.

Vinicius son dönemde Real Madrid'in en parlak yıldızlarından biri olmaktan çıkıp Santiago Bernabeu'da sürekli baskı altında oynayan bir oyuncuya dönüştü. Her hatası tribünlerin öfkesini artırır, her maç onun için yeni bir sınav hâline gelir oldu.

Golünü kutladıktan sonra Vinicius, Bernabeu tribünlerine yönelerek ellerini kaldırdı ve taraftarlardan af diledi. Bu hareket, son dönemde taraftarlarla ilişkisinin ne kadar hassas olduğunun farkında olduğunu gösterdi. Yine de attığı gol, bu ilişkide yeni bir başlangıç olabilir.

Reklam Reklam

Ancak en güçlü destek mesajı maç sonu düdüğünün ardından geldi: Maçın oyuncusu seçilen Kylian Mbappe, Vinicius'u bekledi ve kendisine verilen ödülü ona hediye etti. Bu ayrıntıyı İspanyol gazetesi "Marca" aktardı.

Related Topics

Fransız golcü, parladığı gecenin ışıltısını onunla paylaşmak istedi. İki oyuncu ödülü birlikte taşırken görüntülendi ve sahne kucaklaşmayla sona erdi. Bu jest, Real Madrid'deki yerini ve özgüvenini yeniden kazanmaya çalışan Vinicius'a açık bir destek mesajı taşıyordu.

Real Madrid'den muhteşem beşlik

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında salı akşamı Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Hollanda ekibi Eindhoven karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 5-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi.

Reklam

Eindhoven, 32. dakikada kaptan Ivan Perisic'in golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, 50. dakikada yine kaptanı Fede Valverde ile skoru eşitledi.

Jude Bellingham, 60. dakikada attığı golle Real Madrid'i maçta ilk kez öne geçirdi. Kylian Mbappe ise 64. dakikada üçüncü golü kaydederek İspanyol ekibinin üstünlüğünü pekiştirdi. Böylece takım üç golünü çeyrek saatten kısa bir sürede buldu.

Reklam

Mbappe 84. dakikada dördüncü golü attı, Vinicius Junior da 87. dakikada beşinci golün sahibi oldu.

Real Madrid, 5 maçta topladığı 15 puanla kayıpsız biçimde Şampiyonlar Ligi'nde tek başına liderliğe yükseldi. Eindhoven ise 4 puanda kalarak 28. sırada yer aldı.

Reklam

Eflatun-beyazlılar, 20 Eylül'de derbide Atletico Madrid'e yenildikten sonra tüm kulvarlarda galibiyet serisini sürdürdü ve 10. zaferine ulaştı. Bu galibiyetlerin 6'sı ligde, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde geldi.