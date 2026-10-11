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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinicius'a yeni bir saldırı: Davranışı "aptalca" ve oyunun kurallarını bilmiyor

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Vinicius Junior
İspanya
Brezilya

Vinicius daha akıllı davranmalıydı

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki maçının en çok öne çıkan ismi Vinicius Junior oldu; özellikle de karşılaşmanın ardından gelen saatlerde.

Vinicius'un kırmızı kart görmesi, Real Madrid'in maçı on oyuncuyla tamamlamasına yol açtı. Ayrıca kendisinin attığı golün iptal edilmesine neden oldu ve bu durum karşılaşmanın son dakikalarına da etki ederek beyazlı ekibin zaferini neredeyse tehlikeye sokuyordu.

Pek çok gazeteci bu olaya dikkat çekti; özellikle de söz konusu hareketin Vinicius'un yapmaması gereken bir hata olması nedeniyle.

Zira Brezilyalı yıldız, takıma zarar veren bu tür hatalardan kaçınacak kadar tecrübeye sahip. Gazeteci Ruben Canizares de Real Madrid – Villarreal maçında yaşanan o pozisyondan bahsederken bunu vurguladı.

Canizares'in, Cope radyosunda yayınlanan "Tiempo de Juego" programına yaptığı açıklamaları Defensa Central yayınladı.

Ruben Canizares, "Vinicius oyun kurallarını bilmiyor. Golle sonuçlanan harika bir atağı heba etti" dedi.

Canizares şöyle devam etti: "Yaptığı aptalca bir davranış. Daha zeki olması gerekirdi, çünkü maç o pozisyonda bitmiş olacaktı."

Rakibin dengesini bozmayacak şekilde hafifçe saç çekmenin, bir oyuncunun oyundan atılması için yeterli olup olmadığı tartışılabilir.

Ancak oyun kurallarına göre bu hareket kırmızı kartı gerektiriyor; bundan sonrası ise hakemlerin kuralı doğru ve adil biçimde uygulamasına kalıyor. Vinicius'un da bu durumun tekrarlanmaması için bunun farkında olması gerekirdi.

Konu özellikle önem kazanıyor, çünkü gazeteci Canizares, "Vinicius, Saliba'dan daha hızlı ve pozisyon alma konusunda onun üstündeydi" ifadesini kullandı.

Dolayısıyla, tamamen vazgeçilebilir bir hareket yüzünden golle sonuçlanan harika bir atağı heba etmenin hiçbir mazereti yok. Gol geçerli sayılmadı ve Real Madrid, maçın son dakikalarında zorlanmak zorunda kaldı.

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