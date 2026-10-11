Vinicius Junior, Real Madrid'in Villarreal karşısındaki maçının en dikkat çeken ismiydi; özellikle de karşılaşmanın ardından gelen saatlerde.

Vinicius'un kırmızı kart görmesi, Real Madrid'in maçı on oyuncuyla tamamlamasına yol açtı. Ayrıca kendi kaydettiği golün iptal edilmesine neden oldu; bu durum karşılaşmanın son dakikalarını etkiledi ve başkent ekibinin zaferini neredeyse tehlikeye attı.

Pek çok gazeteci bu olaya dikkat çekti; özellikle de söz konusu hareketin, Vinicius'un yapmaması gereken bir hata olması nedeniyle.

Zira Brezilyalı yıldız, takıma zarar veren bu tür hatalardan kaçınacak kadar tecrübeye sahip. Gazeteci Ruben Canizares de Real Madrid-Villarreal maçında yaşanan o pozisyondan söz ederken bunu doğruladı.

Defensa Central, Canizares'in Cope radyosunda yayınlanan "Tiempo de Juego" programına yaptığı açıklamaları aktardı.

Ruben Canizares, "Vinicius oyun kurallarını bilmiyor, golle sonuçlanan harika bir atağı heba etti" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Yaptığı aptalca bir hareket. Daha akıllı olması gerekirdi, çünkü maç o pozisyonda kopacaktı."

Rakibin dengesini bozmayacak şekilde, hafifçe saç çekmenin bir oyuncuyu oyundan atmaya yeterli olup olmadığı tartışılabilir.

Ancak oyun kurallarına göre bu hareket kırmızı kartı gerektiriyor; bundan sonrası ise hakemlerin kuralı doğru ve adil biçimde uygulamasına kalıyor. Vinicius'un da bu durumun tekrarlanmaması için bunun farkında olması gerekirdi.

Konu özellikle önem kazanıyor, çünkü gazeteci Canizares, "Vinicius, Saliba'dan daha hızlı ve pozisyon alma konusunda ona üstünlük sağlıyordu" vurgusunu yaptı.

Dolayısıyla, tamamen vazgeçilebilecek bir hareket yüzünden golle sonuçlanan harika bir atağı heba etmenin hiçbir mazereti yok. Gol geçerli sayılmadı ve Real Madrid maçın son dakikalarında zorlanmak zorunda kaldı.