Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki ilk maç öncesi Arda Güler ile ilgili konuştu.

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İtalyan teknik adam, çok merak edilen bir konuya değindi.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Gürcistan maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

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Vincenzo Montella ne söyledi?

Arda Güler sorusunu yanıtlayan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Arda Güler hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı.

"Tek başına oynasaydı 10 numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi.

'İsteklerimizi anlaması gerekiyor'

"En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor.

"Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak onu sonradan da oyuna alabilirim. Şu an karar aşamasındayım."

Montella'nın Arda Güler ile ilgili kararsız sözleri, sosyal medyada tepki çekti.

Gürcistan maçı yorumu

Montella'nın salı günü Gürcistan ile oynanacak EURO 2024 F Grubu ilk maçıyla ilgili sözleri ise şu şekilde:

"Hayaller bazen kadere de bağlıdır. Küçük adımlarla büyük hayaller kurmalısınız.

"Uzun adımda takılıp düşebilirsiniz. Gürcistan iyi kapanıyor ve kaymaları iyi yapıyor.

"Çok sabırlı bir şekilde sahada yapmamız gerekenleri yapmalıyız."