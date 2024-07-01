Vincenzo Montella'dan sürpriz Cenk Tosun kararı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi hücum hattındaki planını hazırladı.

Cenk Tosun, Çekya maçında golünü atmıştı

Montella hücum hattında planını yaptı

Cenk yine yedek kalabilir

NE OLDU? EURO 2024'te F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kritik karşılaşma öncesinde sahaya süreceği hücum hattı için farklı alternatifler deniyor.

BÜYÜK RESİM: Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Montella geçen maçta sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor. İtalyan çalıştırıcının santrfor tercihi ise iki oyuncuya biçilecek role göre şekillenecek. Çekya maçında sahaya girip golünü kaydeden Cenk Tosun forma beklese de Montella deneyimli golcüyü yedek başlatmaya daha yakın.

DAHA FAZLASI: İtalyan çalıştırıcı, Barış'ı daha etkili olduğu sağ kanada çekip Arda'yı merkeze alma planları yapıyor. Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği söyleniyor.

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SIRADA NE VAR? Türkiye, Avusturya'ya karşı son 16 turu mücadelesine 2 Temmuz'da çıkacak.