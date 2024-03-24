İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler ile alakalı biraz olumsuz konuştu.

Türkiye A Millî Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında dostluk maçlarını sürdürüyor.

22 Mart Cumartesi akşamı Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Türkiye, 26 Mart Salı akşamı Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Macaristan maçında oyuna 61. dakikada giren Arda Güler'in Avusturya karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı merakla beklenirken, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan 19 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili açıklama geldi.

Vincenzo Montella ne dedi?

TRT Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, Arda Güler ile alakalı şu sözleri sarf etti:

"Arda'nın Real Madrid'de daha fazla oynamasını isterim. Baktığınızda antrenman ve maçların yoğunluğu farklı.

"Umarım Real Madrid'de daha fazla oynar. Hiçbir antrenman, maçın yerini tutmaz. Bizimle birlikte olacaktır."

Hakan Çalhanoğlu'na övgü

Arda Güler'in fizik kondisyonunun daha iyi olması gerektiğine vurgu yapan Montella, Hakan Çalhanoğlu'na ise övgüler yağdırdı.

İtalyan hoca, Inter'in yıldızı ile alakalı ise şunları söyledi:

"Bence bugün itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ne kadar olgun bir futbolcu, bilincinde olmalıyız.

Aksiyonları okuyuşu, oyun zamanlarını tutturması, top kapabiliyor, takımı arkadan yönetebiliyor.

Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu bilmemiz gerekiyor."