Vincenzo Montella'dan Arda Güler'e yeni görev

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,Avusturya maçında ilk 11'de değişikliğe giderken Arda Güler'e de yeni bir görev verdi.

Türkiye son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek

Hakan Çalhanoğlu ile Samet Akaydin cezalı

Kadroda değişiklik olacak

NE OLDU? EURO 2024'te F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya maçınının hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrodaki eksiklikler nedeniyle Vincenzo Montella, Avusturya maçında bazı değişikliklere gidecek.

BÜYÜK RESİM: Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı. Montella Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planlıyor. Samet'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Arda Güler (19 yaş 114 günlük), Gürcistan karşısında kaydettiği golle Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu ve bu rekoru Cristiano Ronaldo'nun elinden aldı.

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SIRADA NE VAR? EURO 2024’te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım’ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.