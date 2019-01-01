Vincent Kompany: Van Dijk, Premier Lig'in en iyi savunmacısı

Vincent Kompany, Premier Lig tarihinin en iyi defans oyuncularından biri olarak Liverpool'lu yıldızı işaret etti.

Eski oyuncusu Vincent Kompany, Premier Lig'de şimdiye kadar gördüğü en iyi defans oyuncusu olarak Virgil van Dijk'ı gösterdi.

Van Dijk, 2018 yılında 'dan 'a transfer olurken dünyanın en pahalı savunmacısı ünvanının da sahibi olmuştu. Günden güne artan performansıyla, geçtiğimiz sezon takımının Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarlarından biri olarak yer aldı.

ekibi Anderlecht'te forma giyen Kompany'e göre şimdiye kadar Premier Lig, John Terry ve Rio Ferdinand gibi birçok etkili savunma oyuncusuna ev sahipliği yaptı ancak Van Dijk, hepsini geride bıraktı:

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"John Terry ya da Rio Ferdinand kadar uzun süreli bir kariyeri olmasa da Van Dijk, birkaç yıldır Premier Lig'in en iyi defans oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Eğer uzun yıllar buralarda olsaydı bunu yine gösterirdi. Van Dijk öncesi Liverpool tamamen farklı bir takım, bunu hepimiz görüyoruz."

Van Dijk, Liverpool formasıyla çıktığı toplam 78 maçta, sekiz gol attı, beş asist yaptı. Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon ve 'yu geride bırakarak, UEFA Yılın Oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

28 yaşındaki yıldız, bu yıl Ballon d'Or için yine Ronaldo ve Messi ile yarışacak.