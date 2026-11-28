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Jamal Musiala'nın yeniden sakatlanması görünüşe göre önlenebilirdi. Vincent Kompany'nin de endişelerini dile getirdiği belirtiliyor. Musiala, Bayern Münih'ten bir kez daha uzun süre uzak kalacak.

Jamal Musiala için yeni bir talihsizlik: Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge gibi Bayern yöneticilerinin sağlık durumu hakkında kamuoyu önünde yürüttüğü tartışmaların ardından sakatlıklarla boğuşan hücum oyuncusu, hafta içinde sağ uyluğundan yeniden sakatlandı ve bu takvim yılında bir daha forma giymesi beklenmiyor.

Bayern Münih, cuma günü yaptığı açıklamada Musiala'nın yeniden "bir sonraki duyuruya kadar" sahalardan uzak kalacağını bildirdi. Birden fazla basın kuruluşunda, oyuncunun dört ila altı hafta forma giyemeyeceği öne sürülüyor. Üstelik bu sakatlık görünüşe göre önlenebilirdi.

Çünkü Bild ve Sky'ın aktardığına göre Musiala, 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta sonradan oyuna girdiğinde uyluğunda yeniden sorun yaşamıştı. Aynı bölgeden eylül ayında millî takımdayken sakatlanmış ve ardından yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmıştı.

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Ancak Musiala, kadrodaki oyuncu eksikliği ve absans hastalığı etrafındaki tartışmalar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı mutlaka oynamak istemişti. Bu tartışmalar, Rummenigge'nin Musiala'nın bir daha eski performans düzeyine ulaşamayabileceğini ima etmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

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Kompany'nin endişelerini Musiala'ya dile getirdiği belirtiliyor

Sky'a göre Köln maçından sonra Musiala'nın iltihap göstergeleri yükselmişti. Teknik direktör Vincent Kompany, oyuncuyu Lille karşısında sahaya sürmekten endişe duymuş ve bunu Musiala'yla yaptığı özel görüşmede de dile getirmişti. Ancak Musiala oynamakta ısrar etmişti.

Bayern'in Fransa'da sezonun ilk yenilgisini aldığı maçta (1-2) Musiala, 76. dakikada Tom Bischof'un yerine oyuna girdi. Sakatlığının da kalan bu dakikalarda yeniden nüksettiği belirtiliyor. Ağrıları artınca çekilen MR, kötü haberi doğruladı.

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Böylece teknik direktör Vincent Kompany, sakatlıklardan zaten büyük darbe almış hücum hattındaki önemli bir oyuncusunu daha kaybetti. Daha önce Harry Kane ve Ismael Saibari de sindezmoz bağlarındaki yırtıklar nedeniyle 2026 yılını erken kapatmıştı. İkisi de baharın büyük bölümünde forma giyemeyecek.

Yine de Bayern Münih'in cuma günü verecek iyi haberleri vardı. Ekim sonu ve kasım başında yaşadıkları kas sakatlıklarının ardından Serge Gnabry ve Alphonso Davies takım antrenmanlarına döndü. İkili, yılın son bölümünde yeniden önemli rol oynayabilir.