Kompany, yakından tanıdığı Belçikalı oyuncuyla karşılaşmaya hazırlanıyor
Bayern Münih, Lille'e gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında çarşamba akşamı oynanacak maçta Kompany, yakından tanıdığı bir oyuncuyla karşılaşacak. Bayern'in teknik direktörü, Lille'in farklı mevkilerde oynayabilen savunmacısı Ngoy'u uzun yıllardır takip ediyor.
23 yaşındaki Ngoy, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört maça çıktı ve Kompany'nin takımına karşı yakın takip altında olacak. Maç öncesinde Belçika'nın eski stoperi, kendisiyle genç vatandaşı arasında giderek artan karşılaştırmalara değindi.
Bayern'in teknik direktörü “halef” karşılaştırmalarına gülerek yanıt verdi
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Kompany, Ngoy'un doğrudan kendi izinden gittiği yönündeki görüşü hemen reddetti. Lille savunmacısının en üst düzeyde kendi yolunu çizdiğini vurguladı.
“O benim halefim değil,” diyen Kompany, gülümseyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Maxifoot'un aktardığına göre, “Kendi yolunda ilerliyor ve bu yaşta bundan daha iyisini yapamaz. Onu çok küçük yaşlardan beri tanıyorum; gelişimini görmek ilginç.”
Dünya Kupası'ndaki hatanın ardından toparlandı
Ngoy'un son dönemdeki performansı, uluslararası arenada yaşadığı zorluk düşünüldüğünde özellikle etkileyici. Kompany, savunmacının Dünya Kupası'nda çok konuşulan bir hataya verdiği tepkiyi güçlü mentalitesinin kanıtı olarak gösterdi. Bayern'in teknik direktörü, ortak kökenlerine ve Ngoy'un şu an bulunduğu ortama dikkat çekerek oyuncunun yükselişinden kişisel olarak gurur duyduğunu da belirtti.
Kompany, “Dünya Kupası'nda İran'a karşı bir hata yaptı ama sonrasında toparlandı. Yeniden ayağa kalkmak futbolun bir parçası. Kendine güvenerek oynuyor. Belçikalı ve Kongolu olduğu, ayrıca olumlu yönde gelişmeye devam ettiği için mutluyum. Kariyerinin bu aşamasında olabileceği en iyi kulüpte,” dedi.
Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi sınavı
Şimdi gözler, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki önemli maç için Lille'in Bayern'i ağırlayacağı sahaya çevrilecek. Ngoy, farklı mevkilerde oynayabilme becerisini ve yeni kazandığı öz güveni Belçika'nın en büyük savunmacılarından birinin karşısında sergileme fırsatı bulacak.