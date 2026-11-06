Vincent Kompany Bayern Münih’e ne zaman dönecek? "İyi bir fırsat var"

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Bayern Münih'in rahatsızlığı nedeniyle görevinden uzak kalan teknik direktörü Vincent Kompany'nin ne zaman döneceği hâlâ belirsiz. Ancak millî maç arasının ardından dönüşüne ilişkin temkinli bir iyimserlik var.

Yardımcısı Aaron Danks, cumartesi günü Mainz 05 deplasmanında oynanacak Bundesliga maçı öncesinde, "Son birkaç günde onunla telefonda birkaç kez çok iyi görüştüm. Oldukça olumlu görünüyor ve tamamen iyileşme yolunda gibi. Şu an için bir tarih belirlemedik ama millî maç arası, tüm bunları biraz değerlendirmek ve ne zaman döneceğini kestirmek için iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

Sportif direktör Christoph Freund da kesin bir tarih vermek istemedi ancak Kompany'nin durumunun çok olumlu yönde ilerlediğini vurguladı: "Önümüzde bir millî maç arası var ve onu yakında yeniden göreceğimiz konusunda çok ama çok iyimserim."

Kompany şu anda beyin zarı tahrişi nedeniyle görev yapamıyor. 40 yaşındaki teknik direktör geçen hafta hastaneden ayrıldı.

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Münih ekibi, Kompany'nin yanı sıra Mainz deplasmanında sakat Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari ve Jamal Musiala'dan da yararlanamayacak. Danks'a göre Díaz ve Musiala'nın iki haftalık millî maç arasının ardından "takımla antrenmanlara tam olarak dönmesi" umuluyor. Danks, bunun "çok olumlu bir ilerleme" olduğunu söyledi. Ancak İngiliz çalıştırıcı, iki oyuncunun sahalara dönüşü için "bir son tarih" belirlemek istemedi: "Bu zor."

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Buna karşılık Münih ekibinin geçici teknik direktörü, Mainz karşısında sakatlığı bulunan Aleksandar Pavlovic'in yeniden forma giymesini bekliyor. Danks, "Antrenmanın tamamına katıldı. Sadece bacaklarının nasıl toparlanacağını bekleyip görmeliyiz" dedi. Kaleci Manuel Neuer'in durumunun da "iyi" göründüğünü belirtti. Öte yandan Alphonso Davies'in dinlendirilebileceğini ima etti: "Yoğun maç yükü nedeniyle biraz dinlendireceğimiz birkaç oyuncu var. Alphonso Davies de bunlardan biri olabilir. Dikkatli olmalıyız."