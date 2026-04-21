Vincent Kompany, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin teklifi kesin bir dille reddetti

Vincent Kompany, BBC ve ITV’nin tekliflerini nazikçe geri çevirdi. Belçikalı teknik direktör, önümüzdeki yaz Dünya Kupası maçlarını televizyonda yorumlamak istemiyor.

Kompany, geçtiğimiz Pazar günü Bayern Münih ile Almanya şampiyonu oldu. Hemen ardından BBC ve ITV tarafından bu Dünya Kupası için yorumcu olarak davet edildi.

DFB Pokal yarı finali öncesindeki basın toplantısında teknik direktör, kararının nedenlerini açıkladı.

"Kesinlikle hayır. Neden yapayım ki? Tatildeyim. Eğer bunu yaparsam, gelecek yıl Münih'te ailem kalmaz. Hayır, bunu yapma ihtimalim sıfır" diye kararını verdi.

Kompany, Bayern ile DFB Pokal'da hala yarışta. Ayrıca eski Manchester City savunmacısı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor. Yarı finalde Paris Saint-Germain ile iki maçlık bir seri oynanacak.