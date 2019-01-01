Vincent Janssen resmen Monterrey'de

Bir dönem kiralık olarak Fenerbahçe forması da giyen Vincent Janssen'in yeni durağı Meksika oldu...

kulüplerinden Monterrey, forması giyen Vincent Janssen'i renklerine bağladı.

2017-18 sezonunu kiralık olarak 'de geçiren Hollandalı golcünün adı bu yaz da sarı lacivertli kulüple anılmıştı.

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Monterrey Kulübü'nden yapılan açıklamada Janssen ile imzalanan sözleşme süresi ve transferin mali detaylarıyla ilgili bir detay paylaşılmasa da, Meksika basınında yer alan haberlere göre 25 yaşındaki oyuncunun transferi için 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödenecek.

Janssen geçen sezon Tottenham forması altında geçirdiği sakatlık nedeniyle 3 lig maçında görev alabilmişti.