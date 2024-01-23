Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar, Lionel Messi'ye rakip olabilir.

Aboubakar, Amerika'ya gidebilir

LA Galaxy iddiaları var

Söylenenlere göre görüşmeler başladı

NE OLDU? Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın adı birçok takımla anılırken sürpriz bir iddia geldi. Africafoot'un haberine göre, Los Angeles Galaxy, Vincent Aboubakar için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Forvet transferi yapmak isteyen MLS ekibinin Beşiktaş'a yakın zamanda resmi teklif yapacağı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Vincent Aboubakar ise kararını Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra verecek. Haberde yer alan bilgilere göre Kamerunlu oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

DAHA FAZLASI: Vincent Aboubakar'ın bu sezon 22 maçta 11 gol, 3 asisti var.