Vincent AboubakarTwitter/GOAL
Can Özer

Vincent Aboubakar gol attığı için sinirlendi, takım arkadaşları bile şoke oldu

HataysporHatayspor - OsmaniyesporOsmaniyesporTürkiye KupasıV. Aboubakar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Hatayspor formasıyla attığı golün ardından ilginç hareketler yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nesine 3. Lig takımlarından Osmaniye FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.

Aboubakar sinirlendi, kimse ne olduğunu anlamadı

Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, 90+2'de attığı gole sevinmedi.

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Golden sonra topa yönelen Aboubakar, meşin yuvarlağı havaya dikti.

Vincent Aboubakar'ın bu hareketinden sonra takım arkadaşları ve taraftalar şaşkınlığını gizleyemedi.

Gelecek maç

İşte o anlar:

Hatayspor için sırada ne var?

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıktan sonra yeniden lige dönecek.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 8 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir'e konuk olacak.

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