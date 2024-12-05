Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nesine 3. Lig takımlarından Osmaniye FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.
Aboubakar sinirlendi, kimse ne olduğunu anlamadı
Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, 90+2'de attığı gole sevinmedi.
Golden sonra topa yönelen Aboubakar, meşin yuvarlağı havaya dikti.
Vincent Aboubakar'ın bu hareketinden sonra takım arkadaşları ve taraftalar şaşkınlığını gizleyemedi.
Gelecek maç
İşte o anlar:
Hatayspor için sırada ne var?
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladıktan sonra yeniden lige dönecek.
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 8 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir'e konuk olacak.