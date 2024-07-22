Vincent Aboubakar, Beşiktaş taraftarına sinir krizi geçirtti!

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, aldığı kararla siyah-beyazlı taraftarları adeta çileden çıkardı.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, yeni sezon için taraftarını heyecanlandırmaya başladı. Kara Kartal, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni bir sayfa açtı.

Yıldızlar mest etti

Kara Kartal, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosuna kattığı yıldız transferlerle iddialı olacağını gösterdi.

Sırasıyla Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri, Beşiktaş taraftarlarını mest etti.

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Vincent Aboubakar çıldırttı!

Öte yandan Beşiktaş'ta yaşanan Vincent Aboubakar gelişmesi, siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırdı.

Kamerunlu golcünün aldığı karar, kulübü zor durumda bıraktı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin yanına yeni bir forvet daha istiyor. Ancak bunun için Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılması gerekiyor.

Fakat Kamerunlu yıldız, gelen son haberlere göre ayrılmayı reddetmiş durumda.

Transfer suya düştü

Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile kalan bir yıllık kontratını tamamlamak istiyor.

Bu durumda siyah-beyazlı takım, yeni bir santrfor transferi için hamle yapamıyor.

Eğer Aboubakar ikna edilemezse, yeni golcü transferi rafa kaldırılacak.