Vincent Aboubakar, Beşiktaş için servet değerindeki teklifi reddetti

- Aboubakar, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergiliyor
- Al-Rayyan oyuncuyu almak istedi
- Ancak 9.5 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi
NE OLDU? Fanatik'in haberine göre, Katar ekibi Al-Rayyan, Vincent Aboubakar'a 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere yıllık 9.5 milyon euro’luk teklifte bulundu. Ancak Kamerunlu golcü bu teklifi kabul etmedi.
BÜYÜK RESİM: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık 3.1 milyon euro kazanıyor. Kamerunlu oyuncu, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a katıldı ve 16 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 maça çıkan Aboubakar'ın 5 gol, 1 asisti var.
SIRADA NE VAR? Kamerun ile milli görevde olan Vincent Aboubakar ve ülkesini Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 12 Eylül'de oynanacak Burundi maçı bekliyor.