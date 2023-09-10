Vincent Aboubakar, Beşiktaş için servet değerindeki teklifi reddetti

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Katar ekibi Al-Rayyan'dan gelen büyük teklifi takımda kalmak için kabul etmedi.

Aboubakar, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergiliyor

Al-Rayyan oyuncuyu almak istedi

Ancak 9.5 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi

NE OLDU? Fanatik'in haberine göre, Katar ekibi Al-Rayyan, Vincent Aboubakar'a 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere yıllık 9.5 milyon euro’luk teklifte bulundu. Ancak Kamerunlu golcü bu teklifi kabul etmedi.

BÜYÜK RESİM: Vincent Aboubakar, Beşiktaş'tan yıllık 3.1 milyon euro kazanıyor. Kamerunlu oyuncu, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a katıldı ve 16 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 9 maça çıkan Aboubakar'ın 5 gol, 1 asisti var.

SIRADA NE VAR? Kamerun ile milli görevde olan Vincent Aboubakar ve ülkesini Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 12 Eylül'de oynanacak Burundi maçı bekliyor.