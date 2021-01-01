2016'da Villarreal'i yendi, 2021'de 2. Lig'e düştü

Bir zamanlar UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'i yenen Ankaraspor, 1. Lig'de bitime iki hafta kala 2. Lig'e düştü.

Spor Toto 1. Lig'de Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 yenmesine rağmen matematiksel olarak ligden düştü.

Osmanlıspor ismiyle bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden başkent temsilcisi her geçen yıl geriye gitti.

Süper Lig'de 5. olmuştu

2015/2016 sezonunda Osmanlıspor ismiyle Süper Lig'de mücadele eden Ankaraspor, ligi topladığı 52 puanla 5. sırada tamamlamıştı.

Ertesi sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan başkent ekibi UEFA Avrupa Ligi'ne 3 ön eleme oynayarak katılmıştı.

Avrupa Ligi'nde Villarreal'i yendi

L Grubu'nda Steaua Bükreş, Zürich ve Villarreal ile eşleşen Osmanlıspor, grupta topladığı 10 puanla bir üst tura yükselmişti.

Ankara temsilcisi grubun en güçlü takımı Villarreal'i deplasmanda yenip, Ankara'daki maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Son 32'de Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşen Osmanlıspor, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönmesine rağmen sahasında 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

2018 yılında Süper Lig'e veda eden yeni ismiyle Ankaraspor, her geçen yıl daha da geriye gitti.

Başkent ekibi bu sezon ise bitime iki hafta kala 1. Lig'e veda etti.