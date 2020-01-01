Villarreal, Unai Emery ile anlaşma sağladı
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Villarreal CF
La Liga'da 2019-20 sezonunu 60 puanla beşinci sırada bitiren Villarreal, yeni teknik direktörünü buldu.
Javi Calleja ile yollarını ayıran Villarreal, Unai Emery ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
En son Arsenal'ı çalıştıran Emery, 2019 yılının Kasım ayından bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.
Villarreal, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. İspanyol ekip turnuvaya direkt olarak grup aşamalarından itibaren dahil olacak.
48 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, PSG ve Arsenal'da görev aldı.