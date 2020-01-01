Transfer

Villarreal, Unai Emery ile anlaşma sağladı

Yorum()
Unai Emery
Villarreal CF
La Liga ekibi, İspanyol teknik adamla üç yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

La Liga'da 2019-20 sezonunu 60 puanla beşinci sırada bitiren Villarreal, yeni teknik direktörünü buldu.

Javi Calleja ile yollarını ayıran Villarreal, Unai Emery ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Haberin devamı aşağıda

En son Arsenal'ı çalıştıran Emery, 2019 yılının Kasım ayından bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Villarreal, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. İspanyol ekip turnuvaya direkt olarak grup aşamalarından itibaren dahil olacak.

    48 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, PSG ve Arsenal'da görev aldı.

    Kapat