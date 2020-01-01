Villarreal, Unai Emery ile anlaşma sağladı

La Liga ekibi, İspanyol teknik adamla üç yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

'da 2019-20 sezonunu 60 puanla beşinci sırada bitiren , yeni teknik direktörünü buldu.

Javi Calleja ile yollarını ayıran Villarreal, Unai Emery ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

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En son 'ı çalıştıran Emery, 2019 yılının Kasım ayından bu yana herhangi bir takımda görev almamıştı.

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Villarreal, önümüzdeki sezon UEFA 'nde mücadele edecek. İspanyol ekip turnuvaya direkt olarak grup aşamalarından itibaren dahil olacak.

48 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca , , , PSG ve Arsenal'da görev aldı.