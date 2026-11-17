Barcelona'nın bek oyuncusu Jules Koundé, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynanacak Villarreal maçından günler önce gizemli bir mesaj paylaştı.

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"Mundo Deportivo" gazetesine göre, sosyal medyayı kullanmada benzersiz bir ustalığa sahip bir futbolcu varsa, o da Jules Koundé'dir (28).

Kişisel hesabında moda ve müzik zevkini sergileyen Barcelona savunmacısı, "X" platformunda bir şarkının sözleriyle örtüşen gizemli bir mesaj paylaştı.

Koundé, geçen haziran ortasından bu yana bu sosyal ağda paylaşım yapmıyordu.

Koundé şu ifadeleri paylaştı: "O kadar şanslıyım ki gergin hissetmiyorum, dün geride kaldı, bugün yeni bir film." Şarkı, İngiliz rapçi Skita'nın "Broken Hearts" adlı parçası.

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Koundé, Barcelona'nın "La Cartuja" Stadı'nda Real Betis ile oynadığı maçta sakatlanmıştı.

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Kulübün açıklamasına göre sol ayak bileğinde burkulma yaşayan Fransız savunmacı, ardından oynanan Paris Saint-Germain maçının kadrosuna alınmamıştı.

Koundé dönüşe yakın

Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé, yalnızca bir hafta sahalardan uzak kalması beklenirken bir aydan uzun süre forma giyemediği sakatlığından tamamen kurtulmaya yaklaştı. Oyuncu, bu hafta sonu Camp Nou'da oynanacak Villarreal maçıyla eş zamanlı olarak sağlık onayı almaya hazır hale geldi.

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İspanyol gazetesi "AS"in haberine göre Koundé'nin iyileşme süreci beklenmedik şekilde uzadı. Oysa sakatlık, oyuncunun geçen 17 Ekim'de Real Betis maçında yaşadığı sol ayak bileğindeki birinci derece burkulmadan ibaretti. Bu durum, Koundé'nin yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalmasına yol açtı.

Barcelona yöneticileri, oyuncunun dönüşündeki büyük gecikmenin nedenlerini anlamaya çalıştı. Zira bu tür bir sakatlıktan iyileşmek genellikle 7 ila 10 gün sürüyor. Ancak asıl neden, sakatlığın yalnızca altı gün sonrasında oynanan El Clasico öncesinde oyuncunun dönüşünün hızlandırılmaya çalışılmasıydı.

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Hans Flick'in o dönemde sağ bek mevkisinde başka seçeneği yoktu, Eric Garcia'nın da forma giyemeyeceği kesinleşmişti. Bu durum, Real Madrid maçında Fransız savunmacıya büyük ihtiyaç duymasına neden oldu.

Nitekim Koundé erken dönmeye çalıştı ve maçta forma giymek için kendini zorlamaya kadar işi götürdü, ancak ağrıları sürdüğü için sonunda geri adım atmak zorunda kaldı. Sağlık ekibi de iyileşmesini hızlandıracak hızlı bir çözüm olarak lokal enjeksiyon seçeneğini dışarıda bıraktı. Üstelik oyuncunun kendisi de bu seçeneğe tam olarak ikna olmamıştı.

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Bu aksaklık, sonraki iyileşme adımlarını da yavaşlattı. Olumsuz belirtilerin sürmesi ve ağrıların istenen ölçüde geçmemesi üzerine sağlık ekibi, oyuncunun hiçbir sorun yaşamadan tamamen iyileştiğinden emin olunana kadar dönüşünü ertelemeye karar verdi.

Oyuncunun durumu ancak bu haftanın başında beklenen ölçüde iyileşti. Koundé, ayak bileğinde herhangi bir ağrı hissetmeden antrenmanlara çıkabildi ve iyileşme belirtileri son derece olumlu bir hal aldı. Bu nedenle şu anda odak noktası, oyuncunun önümüzdeki pazar günü Villarreal maçı öncesinde sağlık onayı almasına çevrilmiş durumda.