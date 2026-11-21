Barcelona, yarın (pazar) LaLiga'nın 13. haftasında karşılaşacağı Villarreal maçının hazırlıkları kapsamında bugün (cumartesi) antrenman yaptı.

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Konuya dair Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre, teknik direktör Hans Flick yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yaşlarının küçük olması nedeniyle bugüne kadar idmanlara katılmamış iki yeni isim boy gösterdi ve idman boyunca dikkatleri üzerine çekti.

Söz konusu isimler, ikisi de 16 yaşında olan ve ikinci gençlik takımında forma giyen stoper Mika Baza ile kanat oyuncusu Noah Garcia.

Mika Baza ve Noah Garcia'nın antrenmana dahil edilmesinin nedeni, bugün öğle saatlerinde maça çıkan birinci gençlik takımından ve bazı oyuncularının yokluğundan etkilenen, bu akşam İspanya ikinci liginin 2. grubunda merakla beklenen derbide Espanyol B ile karşılaşacak olan Barcelona Atlètic'ten oyuncu takviyesi yapılamamasıydı.

A takım oyuncularına gelince, Andreas Christensen'in sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği kesinleşti. Christensen, maçta oynayıp oynamayacağını belirsiz hâle getiren bazı kas ağrıları nedeniyle takımla birlikte yapılan çalışmalara katılmadı.

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Flick, Andreas Christensen'in Villarreal maçında forma giyemeyeceğini doğrularken oyuncunun önümüzdeki çarşamba günü Azerbaycan'da Sabah ile oynanacak deplasman maçı kafilesinde de yer almayacağını açıkladı.

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Atlético Madrid karşısında forma giyerek geri dönen Christensen, yeniden Rodri, Roony Bardghji ve Xavi Espart'tan oluşan eksikler listesine katıldı.

Buna karşılık Pau Cubarsí, Jules Koundé, Frenkie de Jong ve Dani Olmo antrenmana normal şekilde katıldı ve hepsi Villarreal maçı için hazır hâle geldi. Ancak Flick, Cubarsí'nin önlem amacıyla yedek kulübesinde başlamasının beklendiğini belirtti.

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Barcelona Atlètic'in yedek kalecisi Max Bonfill de antrenmanda yer aldı.

Flick, birkaç haftadır maç öncesi antrenmanlarda 4 kaleciyle çalışmaya özen gösteriyor.