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Viking oyuncusu kırmızı kart sonrası: Olise aptalın teki!

Viking - Bayern Münih
Viking
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
M. Olise
Norveç
Almanya
Fransa

Tepkiler sürüyor

Fransız Michael Olise'nin, takımı Bayern Münih'in Norveç ekibi Viking karşısındaki maçta gördüğü kırmızı kart, Norveç'te geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Viking, dün akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında oynanan karşılaşmada Bayern Münih'le 3-3 berabere kalmayı başardı. Norveç ekibi, maçın başında 2-0 öne geçmişti.

Olise, karşılaşma sırasında alışılmış soğukkanlılığını kaybetti. Fransız oyuncu önce Henrik Heggheim'ın formasını çektiği için sarı kart gördü, ardından kısa süre sonra kendi kırmızı kartına yol açtı.

Hakem Fransız oyuncuya sarı kartı gösterirken ve bir grup futbolcu olayın çevresinde toplanmışken, Olise topu Zlatko Tripić'in kafasına doğru fırlattı. Bu hareketi doğrudan gören hakem, oyuncuya ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gösterdi.

Olise'nin kırmızı kartı kritik bir anda geldi; zira Bayern Münih 3-2 önde bulunuyordu. Ancak Alman ekibi üstünlüğünü koruyamadı ve 90. dakikada beraberlik golünü yiyerek turnuvadaki yolculuğunda iki değerli puan kaybetti.

Viking oyuncusu Kristoffer Askildsen ise Bayern Münih yıldızının davranışlarına ilişkin yorum yaptı. "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, oyuncu "TV2" kanalına şöyle konuştu: "Topu fırlattığında, 'Ne aptal!' diye düşündüm."



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