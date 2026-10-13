2026 Ballon d'Or gecesine iki haftadan az bir süre kalırken, yapay zekâ ile oluşturulan esprili ve çarpıcı bir video, dünyanın yıldız futbolcuları arasındaki en önemli ödül mücadelesini alaycı bir dehayla canlandırmasının ardından sosyal medyayı salladı.

"Blue Horizon" adlı yapay zekâ şirketinin ürettiği video, pazartesi akşamından itibaren geniş biçimde yayıldı ve "X" ile "Instagram" platformlarında 24 saatten kısa sürede 11 milyonun üzerinde görüntülenme elde ederek futbol dünyasının gündemine oturdu.

Yaklaşık üç dakika süren video, bu prestijli bireysel ödülün önde gelen adaylarını, beklenen törenin 26 Ekim'de yapılacağı Londra'da bir araya getiriyor. Salonda Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia bir arada yer alırken, Vinicius Junior içeri alınmıyor ve iddia ettiği kişi olmadığı yönünde suçlamayla karşılaşıyor. Bu, sezon başından bu yana fiziksel değişimi ve istikrarsız performansı nedeniyle kendisine benzeyen biriyle değiştirildiğini savunan tuhaf teoriye alaycı bir gönderme.

Törenin en kritik anında, sunucular kazananı açıklamak üzereyken, birinin kupayı kapıp kaçmasının ardından etkinlik salondakilerin şaşkın bakışları arasında aniden kesiliyor ve Paul Chuckrill'in anlatıcı sesiyle Londra sokaklarında çılgın bir Hollywood kovalamacası başlıyor.





Kovalamacaya Ousmane Dembele, Michael Olise, Erling Haaland ve Jude Bellingham katılıyor. Bellingham'ı bir taraftar durdurup kendisiyle selfie çekmek istiyor ve zaten Ballon d'Or'u kazanamayacağını söylüyor. Motosiklete atlayan Harry Kane de kovalamacada yer alıyor; yalnızca Rodri, kovalamacaya başladığı anda sakatlanıyor.

Herkes hırsızı yakalamak üzereyken, hırsızın yüzünün 2025 Ballon d'Or sahibi Kylian Mbappe'ye ait olduğu ortaya çıkıyor. Ardından Ousmane Dembele bir aydınlatma direğine çarpıyor, Jack Grealish ise bir kafeden çıkarken Mbappe'yi yere seriyor ve kupa yere düşüyor. Kupayı Erling Haaland alıyor, ancak Lamine Yamal aniden bir atın sırtında ortaya çıkarak kupayı elinden kapıyor. Harry Kane rakibine yetişmek üzereyken, Lionel Messi'nin kullandığı bir otobüs nedeniyle aniden duruyor.

Video, Fransa Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Michael Olise'in bir atın sırtında Kylian Mbappe'yi kurtarmasının ardından, Barcelona forvetinin ifadesiyle "dünyanın en iyi iki oyuncusu" arasındaki ateşli bir karşı karşıya gelişle son buluyor. Son saniyelerde Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, hâlâ Ballon d'Or'u elinde tutan rakibine doğru kendinden emin adımlarla ilerliyor.

Kullanıcılardan biri şöyle yorum yaptı: "Bu video Ballon d'Or'un resmi tanıtım videosu olmalı!" Bir diğeri ise şunları ekledi: "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi yapay zekâ videosu, son derece gerçekçi görünüyor." Video, görüntü hakları konusunda da soru işaretleri yarattı; çünkü videoda yer alanların hiçbirinin görünmesine onay vermediği anlaşılıyor.

Tüm bunlar, oylaması 28 Eylül'de sona eren 2026 Ballon d'Or ödülü için net bir favorinin öne çıkmadığı bir dönemde yaşanıyor. Medyada sınırlı bir görünürlük sürdüren Harry Kane, bahis şirketlerine göre ödülün en güçlü adayı olarak değerlendiriliyor; Lamine Yamal ve Kylian Mbappe ise ilk üç aday listesini tamamlıyor.



