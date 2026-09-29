Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, antrenman sırasında attığı bir kaçık şutun doğrudan stadın yanındaki otoparka gitmesiyle birlikte yeniden alay ve eleştiri fırtınasının merkezinde buldu kendini.

Bazıları için komik görünen bu görüntü, Brezilyalı yıldızın seviyesindeki ani ve keskin düşüş dosyasını yeniden açtı; öyle ki bu durum Santiago Bernabeu'nun koridorlarında giderek artan bir endişeye yol açıyor.

Sezonun sahnesi: Top otoparkta

Geçtiğimiz günlerde Vinicius'un Brezilya milli takımı forması altındaki videoları geniş çapta yayıldı; ister çalım atmakta başarısız olduğu ve hücumdaki katkısının gerilediği maçlarda olsun, ister kalenin önündeki kolay fırsatları harcadığını gösteren diğer görüntülerle antrenmanlarda olsun.

Ancak son olay en çok tartışma yaratanı oldu. Milli takımın bir antrenman seansında Vinicius, ceza sahasının kenarında bir pas aldı ve üst direğin epey üzerinden geçen sert bir şut çekti; öyle ki top, antrenman sahasına bitişik otoparka düştü ve orada bulunan birinin, topun kendisine isabet ettiği düşünülen kişinin, çığlığı duyuldu.













Ancelotti'nin emriyle bireysel antrenmanlar

Bu gerileme teknik ekibin gözünden kaçmadı ve İspanyol "Sport" gazetesine göre, teknik direktör Carlo Ancelotti ve yanında Jose Mourinho, Brezilyalı oyuncunun teknik ve zihinsel açıdan en iyi dönemini yaşamadığını kabul ediyor.

Bu nedenle Ancelotti, Vinicius'u tamamen hücumları bitirme becerilerini geliştirmeye ve kalenin önünde topla mücadele etmeye odaklanan özel bir bireysel antrenman programına tabi tutmaya karar verdi. Meşhur otopark sahnesi de işte bu özel seanslardan birinde yaşandı ve oyuncunun üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

En büyük sözleşme, en büyük baskı

Bu gelişmeler, Başkan Florentino Perez'in aldığı en önemli kararlardan birinin ardından geliyor: Vinicius Junior'ın sözleşmesinin, yıllık yaklaşık 24 milyon euro kazandığı tarihi ve devasa bir sözleşmeyle 2032'ye kadar uzatılması. Böylece Brezilyalı, Fransız yıldız Kylian Mbappe'den sonra kraliyet takımının en yüksek maaş alan ikinci oyuncusu oldu.

Bu sözleşmenin imzalanmasından bu yana tablo tamamen tersine döndü; hızı ve becerileriyle Avrupa savunmalarını korkutan oyuncu, ani bir gerileme girdabına girdi ve daha önce eşi benzeri görülmemiş devasa bir taraftar ile medya baskısı altında kaldı.



