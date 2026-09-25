Videoyla: Sudan, Etiyopya'yı şoke etti; Senegal beraberlikle döndü

Senegal Millî Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayacak elemelerin onuncu grup mücadeleleri kapsamındaki ilk hafta maçında bugün, cuma günü, ev sahibi Mozambik ile 1-1 berabere kaldı.

Senegal, forveti Nicolas Jackson'ın 32. dakikada kaydettiği golle öne geçti; ancak Mozambik, ilk yarının uzatma dakikalarının 2. dakikasında Geny Catamo ile beraberliği yakaladı.

Teranga Aslanları maçın büyük bölümüne hâkim oldu, ancak üstünlüklerini deplasmanda galibiyete çeviremedi.

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Aynı grupta Sudan Millî Takımı, konuğu Etiyopya karşısında son dakikada gelen bir galibiyet elde etti. Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da oynanan karşılaşmada maçın tek golünü, 86. dakikada penaltıdan kaydeden Mohamed Eisa attı.

Bu galibiyetle Jediyan Şahinleri puanını 3'e yükselterek onuncu grupta liderliğe oturdu. Senegal ve Mozambik birer puanla ardından gelirken, Etiyopya puansız şekilde sıralamanın son basamağında yer aldı.

İlk iki sırayı elde eden takımlar, Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenmesi planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.







