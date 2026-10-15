Bu, Konferans Ligi'nde sıradan bir maç değildi; tek bir kaptanın başrolünü oynadığı bir geceydi. Finlandiya'da, Mısır Milli Takımı'nı endişelendiren suni çim üzerinde Muhammed Salah bir gol attı, bir gole asist yaptı, ardından görevi takım arkadaşlarına bırakarak sahayı terk etti. 6 golün, kornerden direkt atılan bir golün ve kaçırılan bir penaltının yaşandığı çılgın bir maçta.

Türk ekibi Trabzonspor, bugün Tampere şehrindeki Tammelan Stadyumu'nda oynanan ve UEFA Konferans Ligi kapsamında yer alan maçta Finlandiya temsilcisi KuPS'u deplasmanda 4-2 yenerek değerli bir galibiyet elde etti.

İlk yarı: Kaptanın imzası

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi kapsamındaki Finlandiya temsilcisi KuPS karşısındaki mücadeleye güçlü başladı ve kendini göstermek için yalnızca 3 dakikaya ihtiyaç duydu. Muhammed Salah'ın KuPS savunmasının arkasına gönderdiği akıllı ve hızlı pas, Nijeryalı Paul Onuachu'yu kaleci Kreidl ile tam anlamıyla karşı karşıya bıraktı ve Nijeryalı futbolcu topu güvenle ağlara göndererek ilk golü kaydetti.

Salah, üretkenliğini sürdürdü ve 11. dakikada Finlandiya savunmasından dönen topu değerlendirip sert bir şut çekti, ancak top direğin yanından geçerek farkı artırma fırsatını kaçırmasına neden oldu.





İlk yarının bitimine bir dakika kala, yani 44. dakikada ise ısrarın karşılığı geldi. KuPS savunmasından dönen top, ceza sahası içinde Muhammed Salah'ın önüne düştü. Mısırlı yıldız tereddüt etmeden topu ağlara yerleştirerek Trabzonspor'un ikinci golünü kaydetti ve ekibi, kaptanının attığı ve hazırladığı gollerle ilk yarıyı iki golle önde tamamladı.

Çılgın bir ikinci yarı: 3 gol ve bir penaltı

İkinci yarının başlamasıyla Trabzonspor, ev sahibi ekibe nefes alma fırsatı vermedi. 46. dakikada topu alan Francolino sert bir şut çekti, top KuPS kalecisinin ellerinden döndü, ancak Francolino hızla takip ederek topu ağlara gönderdi ve üçüncü golü kaydetti. Skor 3-0 oldu.

Fakat Finlandiya cephesinden gelen cevap aldatıcı bir şekilde geldi. 54. dakikada direkt kornerden kullanılan vuruşta Peiponen'in ortaladığı top, dev kaleci André Onana'yı yanılttı ve ağlarla buluştu. KuPS, skoru 3-1'e getirdi.

Salah çıkıyor, Onana parlıyor

55. dakikada Trabzonspor'un teknik direktörü, Türkiye Ligi'nde pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisini de göz önünde bulundurarak kaptanı Muhammed Salah'ı oyundan alıp yerine Fabinho'yu dahil etme kararı verdi. Salah, görevini eksiksiz yerine getirdikten sonra sahadan ayrıldı.

Salah'ın çıkışının ardından senaryo neredeyse karmaşıklaşacaktı; hakem, ceza sahası içinde Trabzonspor savunmacısına çarpan topun elle oynandığını belirterek KuPS lehine penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanmak için topun başına Pyyhtiä geçti, ancak dev Onana randevusuna sadık kaldı ve şutu müthiş bir şekilde kurtararak takımının 3-1'lik üstünlüğünü korudu. Böylece Trabzonspor'un Finlandiya'daki gecesinin kalecilerin ve kaptanların gecesi olduğunu teyit etti.

Uzatma dakikalarının birinci dakikasında ise Trabzonspor, dördüncü golle işi tamamen bitirdi. Gol, oyuna sonradan giren Muçi'nin harika bir bireysel hareketle KuPS savunmacısını çalımlayıp kanattan ilerlemesinin ardından geldi; Muçi'nin kusursuz ortasını takım arkadaşı Francolino güvenle ağlara gönderdi.

Ancak 90+6. dakikada KuPS, farkı ikinci golle azaltmayı başardı. Valsvuori, Trabzonspor savunmasının derinliklerine ustalıkla sızdıktan sonra sert bir şut çekti ve top kaleci Onana'nın ağlarına gitti. Böylece karşılaşma son anlarında alev aldı.

Haftanın öne çıkan sonuçları

Aynı hafta kapsamındaki maçlarda Fransız ekibi Monaco, Bulgar temsilcisi CSKA Sofya'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Monaco'da golleri 3. dakikada Pari Brunner açtı, ardından Ansu Fati 44. dakikada ikinci golle takımının üstünlüğünü pekiştirdi. CSKA Sofya'nın tek golünü ise Joel Zwarts kaydetti.

Aynı hafta kapsamında oynanan bir başka maçta Danimarka ekibi Midtjylland ile Egnatia arasındaki mücadele 1-1'lik karşılıklı golle beraberlikle sonuçlandı.

Egnatia'da golü 26. dakikada Eldi Gruda açtı, ardından 33. dakikada Cho Gue-sung Midtjylland adına beraberliği sağladı.

İsviçre ekibi Lugano, 15 Ekim Çarşamba akşamı oynanan ve UEFA Konferans Ligi haftası kapsamında yer alan maçta Kızılyıldız Belgrad'ı 3-2 yenerek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Lugano'yu 25. dakikada Agiti Alban öne geçirdi, ardından 32. dakikada Timi Elšnik Kızılyıldız adına beraberliği sağladı. 67. dakikada ise Rade Krunić ikinci golle konuk ekibi yeniden öne geçirdi.

Lugano geri dönmeyi başardı; De Moncada 84. dakikada beraberlik golünü kaydetti, ardından Anto Grgić 90. dakikada penaltıdan attığı golle son dakika galibiyetini kaptı.

Romanya ekibi Universitatea Craiova ile İspanyol temsilcisi Getafe arasındaki mücadele 1-1'lik karşılıklı golle beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte golü 59. dakikada Assad Al-Hamlawi açtı, ardından 81. dakikada Nemanja Gudelj Getafe adına beraberliği sağladı.

Yunan ekibi Panathinaikos ise konuk ettiği Borac Banja Luka'yı 2-1 yendi.

Ev sahibi ekipte golleri 10. dakikada penaltıdan Cyriel Dessers açtı, ardından Kings Kangwa 70. dakikada ikinci golle takımının üstünlüğünü pekiştirdi. Borac adına farkı azaltan golü ise 80. dakikada Miloš Jojić kaydetti.



