Fildişi Sahilli Real Madrid kanat oyuncusu Yan Diomande, yeşil sahaların dışında da dikkatleri üzerine topladı. Ülkesinin milli takımını izlemek için takımın kamp alanını çevreleyen bariyerlerin arkasında toplanan bir grup taraftara para dağıtırken görüntülendiği bir video, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

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Bu jest, genç oyuncunun Gambiya maçına hazırlık amacıyla Fildişi Sahili Milli Takımı kampında bulunduğu sırada gerçekleşti. "Le Media 100 Filtre" sitesinin yayımladığı görüntülerde Diomande'nin taraftarlarla etkileşime geçtiği ve kendisini görmek için toplanan taraftarlara Afrika frangı banknotları dağıttığı görüldü.

Real Madrid oyuncusunun jesti para dağıtmakla sınırlı kalmadı; yaygın olarak paylaşılan bir görüntüde bir taraftar, Diomande'nin kendisine bir banknotun yanı sıra bir meyve sepeti de verdiğini belirtti. Söz konusu banknotun değeri 10 bin Afrika frangı, yani yaklaşık 15 euro olup, orada bulunanlardan birçoğunun oyuncunun bu jestinden yararlandığını vurguladı.

Diomande'nin bu davranışı, sahnede oyuncunun hemşehrilerinin desteğine duyduğu minnetin ve başarısının bir kısmını onlarla paylaşma isteğinin bir ifadesini gören Fildişi Sahili taraftarlarından geniş çapta övgü aldı. Özellikle de kariyeri kısa bir süre içinde hızlı bir dönüşüm yaşayarak, yükselen bir oyuncudan Avrupa futbolunun öne çıkan genç yüzlerinden birine dönüşmüştü.

Büyük çıkış

Diomande büyük bir çıkış dönemi yaşıyor; son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük bir nitelik sıçraması kazandıran Real Madrid oyuncuları arasında yer alıyor.

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Diomande, takım arkadaşı Vinicius Junior'ın bıraktığı boşluğu doldurmayı başardı; dahası, La Liga'daki cezasının ardından dönüşünden önce onu oldukça zor bir duruma soktu.

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Diomande özellikle çalımlar konusunda sözünü geçirdi ve bu sezon tüm Real Madrid oyuncularını geride bıraktı. 43 çalımla La Liga'da en çok başarılı çalım yapan ikinci oyuncu konumuna yükseldi; önünde yalnızca 57 çalım kaydeden Lamine Yamal bulunuyor. Buna rağmen Real Madrid oyuncusunun ortalaması daha iyi; her 20 dakikada bir başarılı çalım yaparken, Barcelona yıldızı her 23 dakikada bir çalım gerçekleştiriyor. Böylece aralarında en iyi çalımcı unvanı için bir mücadele kızışıyor.

Leganes ve Leipzig'den Real Madrid'e

Diomande 19 yaşında olup, 14 Kasım 2006 tarihinde Abican'da doğdu. Profesyonelliğe giden yolculuğuna Amerika Birleşik Devletleri üzerinden başladı; ardından İspanya'ya geçerek 2024 yılında Leganes'e katıldı, daha sonra 2025-2026 sezonunda Alman ekibi Leipzig ile bir deneyim yaşadı ve burada hücumdaki seviyesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Alman Ligi'ndeki çıkışı, onu kariyerinde büyük bir adıma taşıdı; Real Madrid, 6 Ağustos 2026 tarihinde oyuncuyu Leipzig'den, 30 Haziran 2033'e kadar uzanan bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece oyuncu, kraliyet kulübünün forması altında yeni bir deneyime başladı.

Oyuncu, kulüp ve milli takım düzeyindeki hızlı yükselişiyle, genç bir yetenekten dünyanın en büyük kulüplerinden birinin saflarında yer alan bir oyuncuya dönüştükten sonra, Fildişi Sahili'nde taraftarların yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

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Bu jest, Fildişi Sahili ile Gambiya arasındaki merakla beklenen maçtan önce geldi. Söz konusu maç, bu kez saha dışındaki bir jestle gözleri üzerine çeken ve ülkesinin taraftarlarıyla olan bağını yeniden gündeme getiren Diomande'ye, ülkesinin milli takım forması altında yeni bir fırsat sunuyor.