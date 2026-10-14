Videoyla: Paris Saint-Germain, Guardiola'nın gözleri önünde Manchester City'yi devirdi

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda ev sahibi Manchester City'yi 4-2 yenerek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Fransız ekip puanını 6'ya yükseltirken, ev sahibi takımın puanı 3'te kaldı.

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Konuk ekip skoru açmakta gecikmedi. 13. dakikada City oyuncularının büyük bölümünün ileri çıkmasından faydalanarak kontra atağa çıkan Parisliler, topu Fransız milli oyuncu Desire Doue'ye ulaştırdı. Doue, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sağından yerden bir şut çıkardı; kalecinin bu şutu kurtarabileceği izlenimi oluştu.

Saint-Germain, City'ye toparlanma fırsatı vermedi. 15. dakikada Ousmane Dembele topu sağ kanattan sol tarafta bulunan Doue'ye gönderdi, ardından takım arkadaşı topu ona geri çevirdi ve eski Barcelona forveti kafayla topu Donnarumma'nın ağlarına göndererek konuk ekibin üstünlüğünü artırdı.

32. dakikada Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha, Zaire-Emery'den gelen topuk pasını doğrudan City kalesine göndererek konuk ekibin üçüncü golünü kaydetti.

İngiliz başkaldırısı

İlk yarının aksine ikinci yarıya güçlü başlayan Manchester City'de Erling Haaland, 53. dakikada Senegalli yedek oyuncu Ilimane Ndiaye'nin gönderdiği ortadan faydalanarak kafa vuruşuyla ev sahibi adına golü kaydetti.

Haaland'ın golü, tribünde oturan eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın coşkusunu alevlendirdi; kameralar Guardiola'nın Norveçli futbolcu için sevinip alkışladığı anları yakaladı.

Ancak 10 dakika geçmeden Magnes Akliouche, farkı yeniden 3 gole çıkardı. Oyuncunun çektiği sert şutu kaleci Gianluigi Donnarumma kurtardı, ancak top kendi ağlarına gitti. Saint-Germain'in dördüncü golü, City'nin fırsatları harcadığı bir bölümün ardından geldi.

75. dakikada Haaland, Faslı takım arkadaşı Ayoub Bouaddi'nin yerden pasının ardından ev sahibinin ikinci golünü kaydetti ve skor 4-2'ye geldi.

Nuno Mendes'in faulüyle kazanılan penaltıda Saint-Germain beşinci golü bulma fırsatı yakaladı, ancak yedek olarak oyuna giren İspanyol forvet Ferran Torres'in zayıf vuruşunu Donnarumma kurtardı.

İkinci yarıda City birçok gol fırsatını heba etti; özellikle Antoine Semenyo ile bulunan pozisyonlar değerlendirilemedi. Ayrıca Haaland'ın vuruşunda üst direk, Enzo Fernandez'in vuruşunda ise direk topu çıkardı.



