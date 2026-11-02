24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085418876.jpgNurPhoto
Çeviri:

Videoyla: Mourinho, Real Madrid maçının hakemine küfür etti

J. Mourinho
K. Mbappe
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Portekiz
Fransa
İspanya

Ceza alacak mı?

Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Racing Santander oyuncularına, Real Madrid ile oynanan maç sırasında hakem kararlarına sürekli itiraz etmeleri nedeniyle sert eleştiriler yöneltti ve oyuncuların maçın hakemine uyguladıkları baskıdan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Racing Santander ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, bu tür maçlarda her zaman olduğu gibi, hakem Munera Montero'nun maçın başlamasından yalnızca 10 dakika sonra Kylian Mbappé lehine geçersiz bir penaltı kararı vermesinin ardından bazı hakem tartışmalarına sahne oldu.

Bu karar, tribünlerden hakeme büyük baskı uygulayan Racing Santander taraftarlarının öfkesini çekti; ev sahibi takımın oyuncuları da itirazlarında aşırıya kaçtı ve bu durum Mourinho'nun dikkatini çekti.

"Dazn" kanalının kameraları, Mourinho'yu Chendo (Real Madrid'in A takım görevlisi) ile konuşurken yakaladı. Mourinho, Racing Santander oyuncularının hakem kararlarına itiraz etmeyi sürdürmesinden duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: "Hâlâ o lanet hakemle konuşuyorlar, inanılmaz bir şey bu."

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Portekizli teknik adam bununla da yetinmeyerek şunları ekledi: "Dördüncü hakemle konuş, ama böyle değil. Daha önce hiç böyle bir baskı görmedim, bunun gibi bir şeyi asla görmedim." Bu sözleriyle hakem ekibinin maruz kaldığı baskının boyutuna işaret etti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin