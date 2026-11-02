Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Racing Santander oyuncularına, Real Madrid ile oynanan maç sırasında hakem kararlarına sürekli itiraz etmeleri nedeniyle sert eleştiriler yöneltti ve oyuncuların maçın hakemine uyguladıkları baskıdan duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Racing Santander ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, bu tür maçlarda her zaman olduğu gibi, hakem Munera Montero'nun maçın başlamasından yalnızca 10 dakika sonra Kylian Mbappé lehine geçersiz bir penaltı kararı vermesinin ardından bazı hakem tartışmalarına sahne oldu.

Bu karar, tribünlerden hakeme büyük baskı uygulayan Racing Santander taraftarlarının öfkesini çekti; ev sahibi takımın oyuncuları da itirazlarında aşırıya kaçtı ve bu durum Mourinho'nun dikkatini çekti.

"Dazn" kanalının kameraları, Mourinho'yu Chendo (Real Madrid'in A takım görevlisi) ile konuşurken yakaladı. Mourinho, Racing Santander oyuncularının hakem kararlarına itiraz etmeyi sürdürmesinden duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: "Hâlâ o lanet hakemle konuşuyorlar, inanılmaz bir şey bu."

Portekizli teknik adam bununla da yetinmeyerek şunları ekledi: "Dördüncü hakemle konuş, ama böyle değil. Daha önce hiç böyle bir baskı görmedim, bunun gibi bir şeyi asla görmedim." Bu sözleriyle hakem ekibinin maruz kaldığı baskının boyutuna işaret etti.