Real Madrid, çarşamba akşamı Santiago Bernabéu Stadı'nda konuk ettiği Real Sociedad'ı, İspanya Ligi'nin "ertelenen" ilk hafta karşılaşmasında 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etti.

Fransız Kylian Mbappé, 40. dakikada golü attı; ancak Hırvat Luka Sučić, 44. dakikada Sociedad adına beraberlik golünü kaydetti. Ardından Mbappé, 59. dakikada ikinci golü attı, Brezilyalı Vinicius Junior 68. dakikada üçüncü golü ekledi, Mbappé ise 80. dakikada hem kendi hat-trick'ini hem de takımının dördüncü golünü tamamladı.

Dengeli bir ilk yarı ve karşılıklı goller

Maç iki taraftan da temkinli bir şekilde başladı ve ilk fırsat 2. dakikada Huijsen'in Dumfries'e attığı uzun bir topla Real Madrid'e geldi; ancak Dumfries topa yetişemedi.

11. dakikada Sociedad az kalsın golü buluyordu; Oyarzabal ceza sahası içinden şutunu çekti, fakat kaleci Thibaut Courtois topu ustalıkla kurtardı. Konukların savunması 17. dakikada da güçlü kalmayı sürdürerek Mbappé'nin nüfuzlarına izin vermedi. 20. dakikada ise Vinicius, Bellingham'ın pasının ardından net bir fırsatı harcadı; kaleci Álex Remiro muhteşem bir kurtarışla parladı.

Sociedad, yarının ortalarında nispeten üstünlüğü ele geçirdi; 28. dakikada Oyarzabal nüfuz etmeye çalıştı ancak Valverde topu geri kazandı, 33. dakikada da Valverde, Kubo'ya giden ara pası kesti. 34. dakikada Sučić az kalsın gol atıyordu; havada vurduğu şut Courtois'nın kalesinin yanından geçti.

40. dakikada ilk gol geldi; Mbappé, Valverde'den ceza sahası içinde aldığı pasla harika bir vuruş yaparak topu Remiro'nun ağlarına gönderdi. Fransız oyuncu, 43. dakikada ikinci golü eklemeye çalıştı ancak kaleci topu tuttu. Ardından Sociedad 44. dakikada hızlıca karşılık verdi; Sučić, Oyarzabal'ın topundan seken topu değerlendirerek başarılı bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Ateşli bir ikinci yarı: Mbappé hat-trick tablosunu çiziyor

İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Mbappé, 47. dakikada Güler'in pasının ardından Remiro ile karşı karşıya kaldı ancak net bir fırsatı harcadı; kaleci muhteşem bir çift ayak kurtarışıyla parladı. 57. dakikaya kadar iki taraftan da ölümüne savunmalarla karşılıklı ataklar sürdü.

59. dakikada Mbappé ve Bellingham harika bir kombinasyon yaptı ve Fransız oyuncu topu kolayca ağlara göndererek ikinci golü kaydetti. Jude, 68. dakikada yeniden parladı; Sociedad savunmasından topu kazanıp Vinicius'a aktardı ve Vinicius üçüncü golü attı.

74. dakikadaki atak az kalsın dördüncü golü getiriyordu; Bellingham'ın Mbappé'ye pasının ardından Fransız oyuncunun ortası Vinicius'a ulaşmadı. Mbappé ise 80. dakikada Vinicius'un büyüleyici pasını değerlendirerek dördüncü golü attı, muhteşem bir hat-trick'i tamamladı ve Real Madrid'in 4-1'lik hak edilmiş galibiyetini ilan etti.

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90. dakikada yedekten giren Brahim Díaz, gol şölenine son imzasını attığını sandı; Asensio'nun sert şutunun ardından kaleci Remiro'nun ustalıkla kurtardığı topu boş ağlara gönderdi ve tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı.

Ancak sevinç tamamlanmadı; yardımcı hakem bayrağını kaldırarak Díaz'ın ofsayt konumunda olduğunu belirtti, video yardımcı hakem "VAR" da devreye girerek kararı teyit etti. Böylece beyazlıların golü iptal edildi ve Mbappé'nin parladığı gecede Real, tarihi bir beşliden mahrum kaldı.