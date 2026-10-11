Videoyla: Manchester City, Liverpool'u ezerek Paris'e gözdağı verdi

Manchester City, ev sahibi Liverpool'un sayısal eksikliğini en iyi şekilde kullandı ve bugün pazar günü Anfield'da oynanan İngiltere Premier Lig'in altıncı hafta karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Bu zaferle City, Premier Lig'in zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı ve 6 maçta 18 puanla tam not aldı. Liverpool'un puanı ise 9'da kaldı ve dokuzuncu sırada yer aldı.

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İlk yarı her iki takım açısından da vasat bir performansla geçti ve karşılıklı golsüz eşitlikle sona erdi; ancak misafir ekip ikinci yarıda ev sahibini ezip geçti.

62. dakikada Liverpool oyuncusu Ryan Gravenberch, iki sarı kart görerek oyundan atıldı. City, kırmızı karttan sonra 3 dakikadan fazla beklemedi ve ilk golünü ceza sahası içinden sert bir vuruş yapan Erling Haaland ile kaydetti.

Hemen ardından 65. dakikada oyuna sonradan giren Belçikalı Jeremy Doku muhteşem bir vuruşla ikinci golü ekledi. Fransız Rayan Cherki ise 78. dakikada Liverpool'un savunmacısı Jeremie Frimpong'u çalımlayarak skoru 3-0'a getirdi.

Bugünkü maç, bağımsız bir komisyonun City'yi 9 yıl boyunca İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından takımın çıktığı ilk karşılaşmaydı. Kulüp, bu karara itiraz etmişti.

Manchester City, önümüzdeki çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi ilk tur karşılaşmasında konuk edeceği Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.



