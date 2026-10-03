Katar Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui, Körfez Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında Suudi Arabistan karşısında oynanan maçta yıldız oyuncusu Akram Afif'i öfkelendirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yarı final mücadelesinde Katar Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.

Maçın 69. dakikasında İspanyol teknik direktör, skorun gollü eşitlik yerine golsüz beraberliği gösterdiği anda Katarlı yıldızını oyundan almaya karar vererek onu şaşırttı.

Afif, sahadan çıkarken öfkeli bir hal içindeydi; sahayı terk etmeden önce "Neden?" diye sordu.

Bu, Afif'in Körfez turnuvası boyunca üçüncü kez oyundan alınması oldu. Daha önce grup aşamasındaki Bahreyn ve Yemen maçlarında da aynısı yaşanmış, ardından Afif Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı oynanan üçüncü maçta forma giymemişti.

29 yaşındaki oyuncunun Khaleeji 27'de en iyi seviyesini sergileyemediğini belirtmek gerekir; nitekim yalnızca Bahreyn maçında tek bir gol pası vermişti.