Suudi Arabistan ekibi Al Khaleej'in teknik direktörü Portekizli Jose Gomes, önümüzdeki dönemde eski takımı Mısır ekibi Zamalek'in başına dönmesiyle ilgili ortaya atılan haberlerin gerçeğini açıkladı.

Gomes, bugün perşembe günü oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında yer alan maçta Al Khaleej'i Al Feiha karşısında 2-0'lık skorla bu sezonun ilk zaferine taşıdı.

Maçın ardından Gomes'e, önümüzdeki dönemde Zamalek'i çalıştırmak üzere teklif aldığına dair ortaya atılan haberler soruldu. Portekizli teknik adam, bu haberlerin doğru olmadığını ve önümüzdeki dönemde Al Khaleej'de kalmak istediğini vurguladı.

Portekizli teknik direktör, Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mısır'daki sosyal medya platformlarında ve basında dolaşan söylentileri takip ederseniz, çıldırdığınızı hissedersiniz."

Şöyle devam etti: "Bir hikâye 4 kişilik bir zincirde bir kişiden diğerine aktarılıyorsa, dördüncü kişiye ulaştığında hikâye bambaşka olur. Düşünün bir de 120 milyon Mısırlı söz konusuysa ne olur. Bu söylentiler doğru değil."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm odağım Al Khaleej kulübünde; güçlü bir grup kurmak ve birlikte profesyonel bir şekilde başarılı bir iş çıkarmak için çalışıyorum."

Hatırlanacağı üzere Gomes, Şubat 2024 ile Aralık 2024 arasında Zamalek'in teknik direktörlüğünü üstlenmiş, takımı Konfederasyon Kupası ve Afrika Süper Kupası şampiyonluklarına taşımayı başarmış, ardından Al Fateh'in başına geçmiş ve oradan da Al Khaleej'e gitmişti.