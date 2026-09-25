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Videoyla: Irak'ın efsanesi Mısır ve Ürdün'ü kışkırttı

Irak
Gulf Cup
Mısır
Ürdün
N. Akram
Irak
Mısır
Ürdün

Körfez Kupası'na katılması önerilen milli takımlar para için gelecek

Körfez Futbol Federasyonu, önümüzdeki dönemde Körfez Kupası turnuvalarında katılım çemberini genişletmek için çalışıyor; Mısır, Fas, Çin ve Ürdün gibi Körfez federasyonları dışındaki milli takımların da yer alması hedefleniyor.

Eski Irak milli takımı yıldızı Neşat Ekrem, medya mensubu Halid Cassem'in Katar'ın Al Kass kanallarında sunduğu "El-Meclis" programına katılırken şunları söyledi: "Öncelikle katılım çemberinin neden genişletildiğini bilmek gerekiyor. Amaç pazarlama mı yoksa teknik mi?"

Ekrem şöyle devam etti: "Körfez Kupası'na katılması önerilen Mısır ve Ürdün gibi milli takımlar, para harcamak için değil, para kazanmak için gelecekler."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekçi ve mantıklı olmak gerekiyor. Herhangi bir milli takım paraya odaklanacak, turnuvanın teknik açıdan değerini artırmaya bakmayacak."

Eski Kuveytli oyuncu Cemal Mübarek ise şunları belirtti: "Körfez federasyonları dışındaki milli takımların eklenmesini tamamen destekliyorum, ancak asıl A takımıyla katılmaları şartıyla."

Ummanlı analist Ahmed er-Revvas ise şöyle konuştu: "Katılım çemberinin genişletilmesine katılmıyorum; elimizde Arap Milli Takımlar Turnuvası var ve olağanüstü bir başarı yakaladı. Körfez Kupası turnuvasının ise farklı bir kendine özgülüğü var."

Suudi Arabistan milli takımının efsanesi Said el-Uveyran ise şunları vurguladı: "Katılımın genişletilmesi yeni bir Arap turnuvası doğuracak. Bence Körfez Kupası için 8 milli takım yeterli bir sayı."

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