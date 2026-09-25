Körfez Futbol Federasyonu, önümüzdeki dönemde Körfez Kupası turnuvalarında katılım çemberini genişletmek için çalışıyor; Mısır, Fas, Çin ve Ürdün gibi Körfez federasyonları dışındaki milli takımların da yer alması hedefleniyor.

Eski Irak milli takımı yıldızı Neşat Ekrem, medya mensubu Halid Cassem'in Katar'ın Al Kass kanallarında sunduğu "El-Meclis" programına katılırken şunları söyledi: "Öncelikle katılım çemberinin neden genişletildiğini bilmek gerekiyor. Amaç pazarlama mı yoksa teknik mi?"

Ekrem şöyle devam etti: "Körfez Kupası'na katılması önerilen Mısır ve Ürdün gibi milli takımlar, para harcamak için değil, para kazanmak için gelecekler."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekçi ve mantıklı olmak gerekiyor. Herhangi bir milli takım paraya odaklanacak, turnuvanın teknik açıdan değerini artırmaya bakmayacak."

Eski Kuveytli oyuncu Cemal Mübarek ise şunları belirtti: "Körfez federasyonları dışındaki milli takımların eklenmesini tamamen destekliyorum, ancak asıl A takımıyla katılmaları şartıyla."

Ummanlı analist Ahmed er-Revvas ise şöyle konuştu: "Katılım çemberinin genişletilmesine katılmıyorum; elimizde Arap Milli Takımlar Turnuvası var ve olağanüstü bir başarı yakaladı. Körfez Kupası turnuvasının ise farklı bir kendine özgülüğü var."

Suudi Arabistan milli takımının efsanesi Said el-Uveyran ise şunları vurguladı: "Katılımın genişletilmesi yeni bir Arap turnuvası doğuracak. Bence Körfez Kupası için 8 milli takım yeterli bir sayı."